.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

واشنطن تعمل مع كوبيتش على انسحاب متزامن للمرتزقة من ليبيا

عرض عسكري ل المرتزقة طرابلس
مرتزقة لتركيا في طرابلس (أرشيفية)
الأزمة الليبية

واشنطن تعمل مع كوبيتش على انسحاب متزامن للمرتزقة من ليبيا

دبلوماسي أميركي: نأمل في حدوث تقدم بشأن انسحاب المرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال دبلوماسي أميركي، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تعمل مع مبعوث الأمم المتحدة لليبيا يان كوبيتش بشأن سحب تركيا وروسيا للمرتزقة من ليبيا بشكل متزامن.

وقال الدبلوماسي: "تأمل أميركا في حدوث تقدم بشأن انسحاب المرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات" المقررة في ديسمبر المقبل.

والاثنين الماضي، جدد الاتحاد الأوروبي تمسكه بوجوب انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وقالت المتحدثة الرسمية باسمه، نبيلة مصرالي، إن الاتحاد جدد دعم جهود تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا.

عناصر من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في طرابلس
عناصر من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في طرابلس

كما أعلن دبلوماسي أوروبي أن الاتحاد الأوروبي وعد بتنفيذ مهمة عسكرية تحت إشراف الأمم المتحدة لدعم المسار السياسي في ليبيا.

الرئيس التونسي للعربية: جمع التونسيين يوم عيد الأضحى للتطعيم جريمة سياسية المغرب العربي خاص الرئيس التونسي للعربية: جمع التونسيين يوم عيد الأضحى للتطعيم جريمة سياسية

كما تهدف المهمة إلى تقييد التنافس الخارجي في ليبيا، بحسب ما كشفته وثيقة أوروبية تحتوي تفاصيل المهمة. وأفاد مراسل "العربية" بأن الوثيقة تنتقد دور تركيا في ليبيا من دون تسميتها.

يذكر أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، كان تعهد السبت بألا تبقي بلاده أي قوة أجنبية أو مرتزقة على أراضيها، وأن تجعل الانتخابات "واقعاً".

وفي يونيو الماضي، أكدت الحكومة الليبية الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية والمجموعات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار في إطار خطة شاملة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخبار سارة.. ياسمين عبد العزيز تغادر العناية المركزة أخبار سارة.. ياسمين عبد العزيز تغادر العناية المركزة
بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام
الأكثر قراءة
"ليس سحرا أسود".. طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية
يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض
السعودية تقرر تمديد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر السعودية تقرر تمديد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر
هذا الطعام اللذيذ سلاح ذو حدين لمرضى السكري هذا الطعام اللذيذ سلاح ذو حدين لمرضى السكري
بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام
بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود للمسرح بهذا العمل بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود للمسرح بهذا العمل
قبل أن تذهب
لمنع وصول أصواتهم للعالم.. إيران تقطع الإنترنت عن الأحواز
لمنع وصول أصواتهم للعالم.. إيران تقطع الإنترنت عن الأحواز
اكتشف المزيد