واشنطن تعمل مع كوبيتش على انسحاب متزامن للمرتزقة من ليبيا

قال دبلوماسي أميركي، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تعمل مع مبعوث الأمم المتحدة لليبيا يان كوبيتش بشأن سحب تركيا وروسيا للمرتزقة من ليبيا بشكل متزامن.

وقال الدبلوماسي: "تأمل أميركا في حدوث تقدم بشأن انسحاب المرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات" المقررة في ديسمبر المقبل.

مادة اعلانية

والاثنين الماضي، جدد الاتحاد الأوروبي تمسكه بوجوب انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وقالت المتحدثة الرسمية باسمه، نبيلة مصرالي، إن الاتحاد جدد دعم جهود تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا.

كما أعلن دبلوماسي أوروبي أن الاتحاد الأوروبي وعد بتنفيذ مهمة عسكرية تحت إشراف الأمم المتحدة لدعم المسار السياسي في ليبيا.

كما تهدف المهمة إلى تقييد التنافس الخارجي في ليبيا، بحسب ما كشفته وثيقة أوروبية تحتوي تفاصيل المهمة. وأفاد مراسل "العربية" بأن الوثيقة تنتقد دور تركيا في ليبيا من دون تسميتها.

يذكر أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، كان تعهد السبت بألا تبقي بلاده أي قوة أجنبية أو مرتزقة على أراضيها، وأن تجعل الانتخابات "واقعاً".

وفي يونيو الماضي، أكدت الحكومة الليبية الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية والمجموعات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار في إطار خطة شاملة.