.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

  مشروع قانون ديموقراطي جديد يحظر تولي ترمب رئاسة مجلس النواب  

الرئيس السابق دونالد ترمب في غرينفيل (رويترز)
ترمب

مشروع قانون ديموقراطي جديد يحظر تولي ترمب رئاسة مجلس النواب

وصف الرئيس السابق دونالد ترمب الاقتراح بأن يكون رئيسا لمجلس النواب بانه "مثير جدًا للاهتمام"

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

ينص مشروع قانون جديد قدمه النائب الديموقراطي بريندان بويل، يوم الاثنين، على أن العضو المنتخب في مجلس النواب فقط يستطيع العمل كرئيس للمجلس، بعد أن وصف الرئيس السابق دونالد ترمب الاقتراح بأن يكون رئيسا لمجلس النواب بانه "مثير جدًا للاهتمام".

ولا ينص الدستور بشكل مباشر على أن رئيس مجلس النواب يجب أن يكون عضوًا في المجلس ، ولكن حتى الآن ، لم يتم شغل هذا الدور من قبل شخص خارجي.

وجادل بويل بضرورة توضيح القانون ، حتى لو كان انتخاب شخص من خارج الكونغرس ليكون رئيس مجلس النواب لا يزال بعيد المنال.

ويعتبر مشروع قانونه، الذي ينص على ان العضوية بالانتخاب شرطًا أساسيًا لاستلام الرئاسة ، سيحد صراحةً من الأهلية للمشرعين الحاليين في مجلس النواب.

وقال بويل: "رئيس مجلس النواب الأميركي هو الثاني في تسلسل الخلافة الرئاسية للولايات المتحدة. كما أن اسم ترمب الذي يتم طرحه كرئيس مجلس النواب يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار بأن متطلباتنا الحالية بحاجة إلى تعديل".

وفي حين أن جميع رؤساء مجلس النواب في تاريخ الولايات المتحدة كانوا أعضاء حاليين في مجلس النواب، يمكن لأي مشرع أن يرشح من يشاء خلال بداية كل جلسة من جلسات الكونغرس لانتخاب زعيم المجلس الأعلى رتبة.

وفي السنوات الأخيرة ، اختار بعض المشرعين الذين لم يرغبوا في التصويت لزعيم حزبهم ترشيح أسماء اخرى.

وفي يناير 2019 ، على سبيل المثال ، صوّت اثنان من الديمقراطيين للسناتور تامي داكويرث وهو ديمقراطي ، كما صوّت آخر للرئيس الأميركي الحالي جو بايدن ، وصوّت آخر للناشطة في مجال حقوق التصويت ومرشحة حاكم ولاية جورجيا ستايسي أبرامز لعام 2018.

وسُئل ترامب الشهر الماضي عن فكرة ترشحه لمجلس النواب العام المقبل لمحاولة الفوز بمطرقة المتحدث (كرئيس للمجلس )خلال ظهوره في برنامج إذاعي.

وقال ردا على المذيع الإذاعي اليميني واين ألين روت: "هذا مثير جدا للاهتمام" ، مشيرا إلى أن آخرين اقترحوا عليه الترشح لمجلس الشيوخ، وعلق: "لكنك تعرف ماذا ، قد تكون فكرتك أفضل. إنها ممتعة للغاية".

إيران: مجلس الأمن القومي رفض المسودة المتفاوض عليها بفيينا إيران نووي إيران إيران: مجلس الأمن القومي رفض المسودة المتفاوض عليها بفيينا

وقال ترمب، الذي طرح فكرة ان يكون مرشحا محتملا آخر للبيت الأبيض في عام 2024 ، في وقت لاحق من خلال متحدث باسمه إنه لا يريد ان يكون رئيس مجلس النواب .

وأكد المتحدث باسم ترمب، جيسون ميللر، أن "ترمب ليس لديه أي رغبة في أن يكون رئيسًا للمجلس".

وبينما أدلى عدد قليل من الديمقراطيين بأصواتهم لأشخاص غير بيلوسي في يناير ، لم يواجه زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي أي انشقاقات عن الجمهوريين في ذلك الوقت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عادة ابتكرها النازيون وتعتمد لليوم بالألعاب الأولمبية عادة ابتكرها النازيون وتعتمد لليوم بالألعاب الأولمبية
"ليس سحرا أسود".. طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية
الأكثر قراءة
"ليس سحرا أسود".. طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية
السعودية تقرر تمديد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر السعودية تقرر تمديد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر
هذا الطعام اللذيذ سلاح ذو حدين لمرضى السكري هذا الطعام اللذيذ سلاح ذو حدين لمرضى السكري
إصدار أول حكم بالسجن بحق أحد المتهمين في اقتحام الكونغرس إصدار أول حكم بالسجن بحق أحد المتهمين في اقتحام الكونغرس
بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود للمسرح بهذا العمل بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود للمسرح بهذا العمل
دراسة أميركية تكشف: وفيات كورونا أعلى بـ10 مرات في هذا البلد دراسة أميركية تكشف: وفيات كورونا أعلى بـ10 مرات في هذا البلد
قبل أن تذهب
قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين المتضامين مع احتجاجات الأحواز
قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين المتضامين مع احتجاجات الأحواز
اكتشف المزيد