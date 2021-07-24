واشنطن: بايدن يؤكد للرئيس الأفغاني استمرار الدعم الأميركي

أعلن البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ الرئيس الأفغاني أشرف غني، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأفغانستان بما في ذلك من خلال التنمية والمساعدات الإنسانية.

واتفق الرئيسان خلال في مكالمة هاتفية، على أن هجوم حركة طالبان الحالي يناقض التزامها بالتسوية السلمية.

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كما كتب غني على حسابه في "تويتر"، أن بايدن أكد له استمرار الدعم الأمريكي للقوات المسلحة الأفغانية.

وأضاف أنهما بحثا التعاون بين البلدين والدعم الاقتصادي والدبلوماسي للحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني، وأهمية "الحفاظ على منجزات السنوات الـ 20 الأخيرة".

هذا وتقود طالبان هجوما شاملا ضد القوات الأفغانية منذ أيار/مايو في الوقت الذي بدأت القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد والمقرر أن تنتهي في نهاية آب/أغسطس.

وقال الناطق باسم طالبان لوكالات أنباء روسية إن الحركة تسيطر على 90 في المئة من حدود أفغانستان، في حين نفت الحكومة الأفغانية هذه المعلومات، ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع فؤاد عمان، عبر حسابه على تويتر، نقل وكالة الأخبار الفرنسية AFP لخبر سيطرة الحركة المتشددة على 90% من حدود أفغانستان، بأنها واحدة من الأخبار المفبركة لهذا العام.