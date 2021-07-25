مشاهدات أميركية حول مخيمات اعتقال الإيغور في الصين

كشفت وكالة "أسيوشيتد برس" الأميركية عن ما شاهده صحفيوها في مخيمات اعتقال الإيغور المسلمين حيث قاموا بجولة غير عادية برعاية الحكومة الصينية كأول وكالة دولية تزور مخيمات الاعتقال.

وبحسب تقرير الوكالة، جلس نزلاء الإيغور في صفوف موحدة وظهورهم مستقيمة ومرقمة ومعلمة وهم يحدقون في تلفزيون يعرض صورًا محببة بالأبيض والأسود لتاريخ الحزب الشيوعي الصيني.

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وهي زنزانة واحدة من 240 زنزانة في قسم واحد فقط من مركز الاعتقال رقم 3 في أورومتشي في دابانتشنغ.





ويعتبر مركز الاحتجاز هو الأكبر في البلاد وربما في العالم وسط مجمع يمتد على أكثر من 220 فدانًا - مما يجعله ضعف مساحة مدينة الفاتيكان. وأشارت لافتة على الواجهة إلى أنه مرفق اعتقال احتياطي.

ورفض المسؤولون الصينيون الكشف عن عدد النزلاء قائلين إن العدد متباين. لكن الوكالة قدرت أن المركز يمكن أن يستوعب ما يقرب من 10,000 شخص وأكثر بكثير إذا كان مزدحمًا ، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية والمقاعد التي شوهدت أثناء الجولة.

ويشيرهذا الموقع إلى أن الصين لا تزال تحتجز وتخطط لاحتجاز أعداد كبيرة من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة . وتُظهر صور الأقمار الصناعية أنه تمت إضافة مبانٍ جديدة تمتد لمسافة ميل تقريبًا إلى مرفق احتجاز دابانتشنغ في عام 2019.





ووصفت الصين اعتقالها الشامل لمليون أو أكثر من الأقليات على مدى السنوات الأربع الماضية بأنه "حرب ضد الإرهاب" بعد سلسلة من عمليات الطعن من قبل عدد صغير من الإيغور المتطرفين المقيمين في شينجيانغ.

وكان هناك أكثر المعتقلات إثارة للجدل ما يسمى "بمراكز التدريب المهني" التي وصفها المعتقلون السابقون بأنها معسكرات اعتقال وحشية محاطة بالأسلاك الشائكة والحراس المسلحين.

وأنكرت الصين في البداية وجودها وبعد ذلك ، في ظل انتقادات دولية شديدة ، قالت في عام 2019 إن جميع السجناء قد "تخرجوا". لكن زيارة الأسوشييتد برس إلى دابانتشنغ ، وصور الأقمار الصناعية والمقابلات مع الخبراء والمعتقلين السابقين تشير إلى أنه في حين أن العديد من "مراكز التدريب" كانت مغلقة بالفعل ، فإن بعضها تم تحويله ببساطة إلى سجون أو مرافق احتجاز قبل المحاكمة.

كما تم بناء العديد من المرافق الجديدة ، بما في ذلك مركز احتجاز جديد بمساحة 85 فدانًا على الطريق من رقم 3 في دابانتشنغ والذي تم تشييده خلال عام 2019 ، بحسب صور الأقمار الصناعية.



ويبدو أن هذه التغييرات كانت محاولة للانتقال من "مراكز التدريب" المؤقتة وغير القضائية إلى نظام سجون دائم أكثر ومنشآت الاحتجاز المسبق للمحاكمة التي يبررها القانون. وبينما تم الإفراج عن بعض الإيغور، تم نقل آخرين ببساطة إلى شبكة السجون هذه.



ويقول الباحثون إن العديد من الأبرياء يُلقي بهم في كثير من الأحيان في المعسكرات لأشياء مثل السفر إلى الخارج أو حضور التجمعات الدينية.

وأشار دارين بايلر عالم الأنثروبولوجيا الذي يدرس الإيغور في جامعة كولورادو ، إلى أن العديد من السجناء لم يرتكبوا "جرائم حقيقية بأي معيار" وأنهم يخضعون لمحاكمة "استعراضية" دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وتابع نحن ننتقل من دولة بوليسية إلى دولة سجن جماعي.

وأضاف بايلر: "لقد اختفى مئات الآلاف من الناس من بين السكان ،إنه تجريم للسلوك الطبيعي".