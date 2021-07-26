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بكين تدعو واشنطن للكف عن "شيطنتها"

نائبة وزير الخارجيّة الأميركيّة ويندي شيرمان من الصين

بكين تدعو واشنطن للكف عن "شيطنتها"

ويندي شيرمان أرفع مسؤولة في الخارجيّة الأميركيّة تزور الصين منذ انتخاب جو بايدن

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بكين - فرانس برس

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أعلن مسؤول صيني، الاثنين، أنّ العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "بلغت طريقاً مسدوداً"، داعياً واشنطن إلى أن تكفّ عن "شيطنة" بكين، وذلك خلال أوّل زيارة للصين تُجريها مسؤولة كبيرة في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وخلال لقائه نائبة وزير الخارجيّة الأميركيّة ويندي شيرمان التي تزور تيانغين (شمال)، قال نائب وزير الخارجيّة الصيني شيه فنغ إنّ "الأميركيّين يرون الصين كعدوّ وهمي".

وأضاف فنغ أن الصين تحضّ واشنطن على تغيير "سياستها الخطيرة"، بحسب ما نقلت عنه الخارجيّة الصينيّة.

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وتذكّر هذه التصريحات بالحرب الكلامية التي سبقت في مارس أول محادثات على مستوى رفيع بين الولايات المتحدة والصين في عهد بايدن، في أنكوراج (ألاسكا).

ووصلت شيرمان إلى الصين الأحد، وهي أرفع مسؤولة في الخارجيّة الأميركيّة تزور هذا البلد منذ انتخاب بايدن.

وكان مبعوث بايدن الخاص للمناخ، جون كيري، قد زار الصين، لكنّ محادثاته هناك اقتصرت على مكافحة الاحترار المناخي.

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