نانسي بيلوسي: الرئيس بايدن لا يمكنه تمرير هذا القرار

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الأربعاء، إن الأشخاص الذين يعتقدون أن الرئيس جو بايدن يمكنه إعفاء الطلاب من ديونهم هم مضللون.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي: "الرئيس لا يستطيع فعل ذلك.. هذا ليس حتى يمكن مناقشته".

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وقالت بيلوسي إن أي إعفاء من ديون الطلاب يجب أن يتم تنفيذه من قبل الكونغرس، لكن أشخاصا آخرين في حزبها يقولون خلاف ذلك.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديموقراطي تشاك شومر والسيناتور إليزابيث وارين والنائبة أيانا بريسلي قد دعوا مرارًا وتكرارًا بايدن إلى إعفاء 50 ألف دولار من ديون الطلاب الفيدرالية لجميع المقترضين من خلال إجراء تنفيذي. وقال شومر: "كل ما تحتاجه هو نقرة قلم".

وطلب بايدن من وزارة العدل ووزارة التعليم مراجعة سلطته القانونية لإلغاء ديون الطلاب ولم تعلن هذه الوكالات أي جديد حول هذه القضية.

وقال خبير التعليم العالي مارك كانترويتز: "من المرجح أن يتوصلوا إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها رئيسة مجلس النواب بيلوسي".

وحتى إذا لم يتحرك بايدن لإلغاء الديون، فلا يزال بإمكان الكونغرس القيام بذلك.

وبالنظر إلى أغلبيتهم الضئيلة، قد يجد الديمقراطيون صعوبة في تمرير تشريع يعفي قروض الطلاب، لكن يمكنهم تضمين مشروع القانون هذا في عملية تسوية الميزانية في الخريف وهو نهج لا يتطلب دعم الجمهوريين.