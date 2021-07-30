.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قلق في واشنطن من استهداف طالبان للطيارين العسكريين الأفغان

An Afghan A-29 pilot prepared for flight in the cockpit of his aircraft, at Kandahar Airfield, Afghanistan. (Reuters)
طيار عسكري أفغاني (أرشيفية)
أفغانستان وطالبان

قلق في واشنطن من استهداف طالبان للطيارين العسكريين الأفغان

سبعة طيارين أفغان على الأقل تعرضوا للاغتيال خارج قواعدهم في الأشهر الماضية

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت هيئة مراقبة أميركية، في تقرير نشرته أمس الخميس، إن إعدام طالبان لطيارين عسكريين أفغان يُشكّل "تطوراً مقلقاً" إضافياً للقوات الجوية الأفغانية التي تعاني بالفعل من احتدام في المعارك.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق من هذا الشهر عن مسؤولين كبيرين بالحكومة الأفغانية قولهما إن سبعة طيارين أفغان على الأقل تعرضوا للاغتيال خارج قواعدهم في الأشهر الماضية في إطار ما تصفها طالبان بحملة "استهداف وتصفية" للطيارين المدربين على يد الولايات المتحدة.

وتحدث تقرير فصلي صادر عن مكتب المفتش العام المختص بإعادة إعمار أفغانستان للكونغرس عن أن القوات الجوية الأفغانية تتعرض لضغوط إضافية من المعارك مع طالبان وسط انسحاب للقوات الأميركية، ويزداد افتقارها للجاهزية للقتال.

وقال التقرير إن فرق القوات الجوية محملة بمهام تفوق طاقتها بسبب الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان ووتيرة العمليات التي لم تتوقف عن التزايد.

وأشار التقرير أيضاً لمقتل الطيارين وقال "تطور آخر مقلق يخص فرق القوات الجوية الأفغانية ألا وهو تقرير لوكالة رويترز عن أن طالبان تستهدف عمداً الطيارين الأفغان".

في سياق متصل، كشف التقرير أن هجمات طالبان على الحكومة الأفغانية سجلت تصاعداً حاداً منذ توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة والحركة في فبراير 2020 والذي أدى إلى انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

جندي أفغاني خلال معارك مع طالبان في قندهار هذا الهشر
جندي أفغاني خلال معارك مع طالبان في قندهار هذا الهشر

وقال إن عدد "الهجمات التي شنها العدو"، وتُنسب بشكل أساسي إلى طالبان، ارتفع من 9651 في نهاية 2019 إلى 13242 في نهاية 2020، استناداً إلى بيانات مهمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وبين الأول من مارس الماضي و31 مايو الماضي، تاريخ آخر هذه المعطيات التي جمعتها عملية "الدعم الحازم" للحلف الأطلسي في أفغانستان قبل انسحاب الجزء الأكبر من قوات التحالف، أحصي عشرة آلاف و383 هجوماً، أسفر 3268 منها عن سقوط قتلى، بحسب المكتب التابع للكونغرس.

وبطلب من حكومة كابول، لم ينشر المفتش العام عدد ضحايا الجيش الأفغاني الذي يبلغ عديده نحو 300 ألف فرد.

ويحمّل التقرير قوات المجموعات المناهضة للحكومة الأفغانية مسؤولية سقوط 93% من الضحايا المدنيين في الأشهر الأخيرة.

من المعارك بين القوات الأفغانية وطالبان في بدغيس هذا الشهر
من المعارك بين القوات الأفغانية وطالبان في بدغيس هذا الشهر

وقد تسبب مقاتلو طالبان في مقتل 40% من هؤلاء، بينما يُنسب لـ"متمردين مجهولين" مسؤولية سقوط 38% منهم ولتنظيم داعش مسؤولية سقوط 14%، بينما تتحمل "شبكة حقاني" المقربة من طالبان المسؤولية عن سقوط أقل من 1% من الضحايا المدنيين.

قوات أفغانية تتدرب بأنقرة.. وقوات تركيا "لن تقاتل" بكابول العرب والعالم أفغانستان وطالبان قوات أفغانية تتدرب بأنقرة.. وقوات تركيا "لن تقاتل" بكابول

وأشار التقرير إلى أن طالبان استولت على عدد كبير من الأحياء في المناطق الريفية على الرغم من أنها لا تسيطر على المدن الكبرى بأفغانستان.

وأشار المفتش العام جون سوبكو في التقرير إلى أنه "من الواضح أن الاتجاه العام ليس في مصلحة الحكومة الأفغانية التي قد تواجه أزمة وجودية إذا لم تنجح في عكسه".

وأضاف أن "مصدر القلق الأكبر هو السرعة والسهولة التي سيطرت بها طالبان فيما يبدو على مناطق في شمال البلاد، المعقل السابق للمعارضة ضد طالبان".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
بعد أزمة مدوية مع حلا شيحة.. تامر حسني يعلن تحقيق أعلى إيرادات بتاريخ السينما بعد أزمة مدوية مع حلا شيحة.. تامر حسني يعلن تحقيق أعلى إيرادات بتاريخ السينما
الأكثر قراءة
كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات! كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
من هو الشاب المصري الذي هنأه حاكم دبي؟ من هو الشاب المصري الذي هنأه حاكم دبي؟
لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير
أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب ليدز أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب ليدز
هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس
قبل أن تذهب
عرض أردوغان لترميم العلاقات مع واشنطن
عرض أردوغان لترميم العلاقات مع واشنطن
اكتشف المزيد