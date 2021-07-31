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ترمب يساعد بجمع 56 مليون دولار للحزب الجمهوري هذا العام

SARASOTA, FL - JULY 03: Former U.S. President Donald Trump arrives to hold a rally on July 3, 2021 in Sarasota, Florida. Co-sponsored by the Republican Party of Florida, the rally marks Trump's further support of the MAGA agenda and accomplishments of his administration. Eva Marie Uzcategui/Getty Images/AFP
ترمب خلال تجمّع حزبي في فلوريدا مطلع يوليو الحالي
ترمب

ترمب يساعد بجمع 56 مليون دولار للحزب الجمهوري هذا العام

تُظهر المبالغ المجمعة أن الرئيس الأميركي السابق ما زال يحظى بنفوذ قوي على القاعدة الشعبية للحزب

متابع الغاء المتابعة

واشنطن – رويترز

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أظهر تقرير عن تمويل الدعاية للحزب الجمهوري الأميركي، أن الرئيس السابق دونالد ترمب ساعد في جمع أكثر من 56 مليون دولار من مانحين عبر الإنترنت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، في دلالة على نفوذ ترمب داخل الحزب.

وأفاد التقرير الذي أعدته منصة "وينريد" أبرز منصات جمع التبرعات للجمهوريين عبر الإنترنت أن لجنة "ترمب أجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" التي تجمع الأموال للحزب الجمهوري ولجماعات جمع الأموال التي يسيطر عليها ترمب جلبت أكثر من 34 مليون دولار خلال هذه الفترة.

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كما نجحت لجان جمع الأموال الخاصة بترمب، إلى جانب مجموعة أخرى تجمع الأموال حصرياً لها، في جلب أكثر من 22 مليون دولار من خلال منصة "وينريد".

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ومعظم هذه الأموال تبرعات يقل الواحد منها عن 50 دولاراً.

وتُظهر المبالغ المجمعة أن ترمب ما زال يحظى بنفوذ قوي على القاعدة الشعبية للحزب حتى بعد انتهاء فترة ولايته في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن تقدم لجان جمع التبرعات التابعة لترمب اليوم السبت، تقارير مفصلة عن مواردها المالية في النصف الأول من العام الحالي.

أنصار ترمب خلال تجمّع في فلوريدا مطلع هذا الشهر
أنصار ترمب خلال تجمّع في فلوريدا مطلع هذا الشهر
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