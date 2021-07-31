ترمب يساعد بجمع 56 مليون دولار للحزب الجمهوري هذا العام

أظهر تقرير عن تمويل الدعاية للحزب الجمهوري الأميركي، أن الرئيس السابق دونالد ترمب ساعد في جمع أكثر من 56 مليون دولار من مانحين عبر الإنترنت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، في دلالة على نفوذ ترمب داخل الحزب.

وأفاد التقرير الذي أعدته منصة "وينريد" أبرز منصات جمع التبرعات للجمهوريين عبر الإنترنت أن لجنة "ترمب أجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" التي تجمع الأموال للحزب الجمهوري ولجماعات جمع الأموال التي يسيطر عليها ترمب جلبت أكثر من 34 مليون دولار خلال هذه الفترة.

مادة اعلانية

كما نجحت لجان جمع الأموال الخاصة بترمب، إلى جانب مجموعة أخرى تجمع الأموال حصرياً لها، في جلب أكثر من 22 مليون دولار من خلال منصة "وينريد".

ومعظم هذه الأموال تبرعات يقل الواحد منها عن 50 دولاراً.

وتُظهر المبالغ المجمعة أن ترمب ما زال يحظى بنفوذ قوي على القاعدة الشعبية للحزب حتى بعد انتهاء فترة ولايته في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن تقدم لجان جمع التبرعات التابعة لترمب اليوم السبت، تقارير مفصلة عن مواردها المالية في النصف الأول من العام الحالي.