واشنطن تستعد لإطلاق برنامج لجوء جديد للاجئين الأفغان

كشف مسؤول في الإدارة الأميركية ومصدران مطلعان، أن الإدارة ستطلق برنامجاً جديداً لإعادة توطين بعض الأفغان بصفة لاجئين في الولايات المتحدة.

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فقد ذكرت المصادر الثلاثة التي طلبت عدم نشر أسمائها لوكالة "رويترز"، أن من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية إطلاق البرنامج في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وكان بايدن أعلن الجمعة، وصول أول دفعة من الأفغان الذين عملوا لحساب الجيش الأميركي في رحلة جوية إلى الولايات المتحدة، في مستهل عملية لإجلاء الآلاف خشية انتقام محتمل لحركة طالبان منهم.

20 ألف أفغاني

وعمل قرابة عشرين ألف أفغاني لحساب الولايات المتحدة منذ سبتمبر 2001. وتقدم هؤلاء بطلبات إجلاء بموجب برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة الذي تشرف عليه وزارة الخارجية.

ويقدر البعض أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم بموجب "عملية ملجأ الحلفاء" سيصل إلى 100 ألف بعد احتساب أفراد العائلات.

يذكر أن طالبان شنّت هجوماً شاملاً على القوات الأفغانية أوائل مايو الماضي، مستغلة بدء انسحاب القوات الأجنبيّة الذي من المقرّر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس.

وقد سيطرت الحركة على بعض المناطق الريفيّة، خصوصاً في شمال أفغانستان وغربها، بعيداً عن معاقلها التقليدية في الجنوب.