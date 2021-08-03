إصابة السيناتور غراهام بكورونا رغم تلقيه اللقاح

أعلن السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، الاثنين، ثبوت إصابته بفيروس كورونا على الرغم من تلقيه اللقاح المضاد للفيروس.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا، إنه بدأت تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مساء السبت، وتوجه إلى الطبيب يوم الاثنين، مضيفا أنه سيخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.

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I feel like I have a sinus infection and at present time I have mild symptoms.



I will be quarantining for ten days.



I am very glad I was vaccinated because without vaccination I am certain I would not feel as well as I do now.



My symptoms would be far worse. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 2, 2021

وكتب على "تويتر": "أشعر وكأنني مصاب بعدوى في الجيوب الأنفية وفي الوقت الحالي أعاني من أعراض خفيفة".

وأضاف: "أنا مسرور للغاية لأنني تلقيت اللقاح، لأنه لولا التطعيم كنت سأشعر بأعراض غير التي أشعر بها الآن حتما.. وكانت أعراضي ستصبح أسوأ بكثير".

وحقّقت الولايات المتحدة، الاثنين، هدف الرئيس جو بايدن المتمثّل في إعطاء 70% من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا، بعد شهر تقريبًا من الموعد المحدّد سابقًا في 4 يوليو.

ويأتي ذلك في وقت بلغت حالات الإصابة التي تتطلّب دخول مستشفى، مستويات مماثلة لتلك التي سُجّلت خلال الصيف الماضي.

وأظهرت بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي وكالة الصحة العامة الرئيسيّة في الولايات المتحدة، أن 60.6% من البالغين و49.7% من إجمالي السكّان، تلقّوا اللقاح بالكامل.

وعلى الرغم من أن المتحور "دلتا" يمثل تهديدًا، فإن اللقاحات لا تزال تتيح لمعظم الأشخاص الذين تلقوها بألا يُصابوا بشكلٍ حادّ من كوفيد-19.

ووفقًا للسلطات الصحية، فإن الأشخاص الذين تمّ تطعيمهم، هم أقلّ عرضة للإصابة بالمرض بمقدار 8 مرات، و25 مرة أقل عرضة للدخول إلى المستشفى أو الوفاة.