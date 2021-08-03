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إغلاق مبنى البنتاغون بعد إطلاق نار في محطة تابعة له

This file photo shows the Pentagon building in Washington, DC. The Pentagon announced Sunday it had conducted targeted air strikes against facilities used by Iran-backed militia groups on the Iraq-Syria border, which it said were authorized by President Joe Biden following ongoing attacks on US interests. At President Biden's direction, US military forces earlier this evening conducted defensive precision air strikes against facilities used by Iran-backed militia groups in the Iraq-Syria border region, Pentagon spokesman John Kirby said in a statement. (File photo: AFP)
مبنى وزارة الدفاع الأميركية (أرشيفية)

إغلاق مبنى البنتاغون بعد إطلاق نار في محطة تابعة له

الشرطة منعت الدخول والخروج من وزارة الدفاع الأميركية بعد إطلاق نار قرب مبناها

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أغلق مبنى وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" صباح اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق عدد من الأعيرة النارية قرب رصيف محطة مواصلات المنشأة.

جندي في محطة المترو التابعة للبنتاغون (أرشيفية)
جندي في محطة المترو التابعة للبنتاغون (أرشيفية)

ووقع إطلاق النار على رصيف محطة مواصلات، وهي جزء من مركز نقل البنتاغون، حسبما ذكرت قوة حماية البنتاغون على "تويتر".

ويقع مدخل المحطة على مسافة بضع عشرات من الأمتار من الأبواب الرئيسية لمبنى البنتاغون في ضاحية أرلينغتون في واشنطن.

قوات أمن وسيارات إسعاف في محيط البنتاغون بعد إطلاق النار اليوم
قوات أمن وسيارات إسعاف في محيط البنتاغون بعد إطلاق النار اليوم

قال بيان من البنتاغون إن المنشأة مغلقة لدواعي "نشاط شرطي". وأمرت قطارات الأنفاق بتجاوز محطة البنتاغون دون توقف بسبب تحقيقات الشرطة.

وسُمع بالقرب من المبنى دوي إطلاق نار. وقد منعت الشرطة الدخول والخروج من البنتاغون بعد إطلاق نار قرب المبنى.

الشرطة تمنع الدخول إلى مبنى البنتاغون
الشرطة تمنع الدخول إلى مبنى البنتاغون
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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شخصين مطلعين على الواقعة قولهما إن شخصاً واحداً على الأقل أصيب. ولم تعرف على الفور حالة الشخص المصاب.

من جهتها، أفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة أرلينغتون بأن هناك "مصابين عديدين" في مكان الحادث. وتشير بعض الأنباء إلى وقوع قتيل حيث اعتبر البنتاغون المحطة "مسرح جريمة".

وقد اكتظ محيط مبنى البنتاغون بقوات الأمن وبسيارات الإسعاف.

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