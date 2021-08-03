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انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس

أنصار ترمب خلال اشتباك مع الشرطة أمام مبنى الكابيتول في واشنطن يوم 6 يناير
من هجوم الكونغرس

انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس

المئات من أنصار الرئيس ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير في محاولة لمنع التصديق على فوز الرئيس بايدن في الانتخابات

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العربية.نت، رويترز

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أعلنت إدارة شرطة واشنطن العاصمة انتحار اثنين آخرين من رجال الأمن الذين تعاملوا مع الهجوم الذي استهدف مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في السادس من يناير، ليرتفع بذلك عدد حالات الانتحار المعروفة بين أفراد الأمن الذين كانوا يحرسون المبنى إلى أربعة.

وقال هيو كارو المتحدث باسم الإدارة في بيان إنه تم العثور على جنثر هاشيدا ميتا في منزله يوم الخميس.

أحد المتظاهرين في مبنى الكونغرس حاملا العلم الفيدرالي
  • أحد المتظاهرين في مبنى الكونغرس حاملا العلم الفيدرالي
  • أحد أنصار ترمب داخل الكونغرس
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أحد المتظاهرين في مبنى الكونغرس حاملا العلم الفيدرالي
أحد المتظاهرين في مبنى الكونغرس حاملا العلم الفيدرالي
أحد أنصار ترمب داخل الكونغرس
أحد أنصار ترمب داخل الكونغرس

وأضاف أن كايل ديفريتاج، وهو من إدارة شرطة العاصمة أيضا وممن تعاملوا كذلك مع الهجوم، وجد ميتا في العاشر من يوليو. وأشار إلى أنه انتحر أيضا.

كما انتحر جيفري سميث، من إدارة شرطة العاصمة، وهوارد لايبنغود، من شرطة تأمين الكونغرس، في وقت لاحق بعدما شاركا في صد الهجوم.

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كان المئات من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب قد اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير في محاولة فاشلة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات.

وتوفي 4 في أحداث العنف في ذلك اليوم.

وفي شهادة مؤثرة في الأسبوع الماضي قال 4 من الشرطة للجنة خاصة بمجلس النواب إنهم تعرضوا لضرب وتهديد وإهانات عنصرية خلال تصديهم لأحداث العنف في الكونغرس وإنهم ظنوا أنهم قد يفقدون حياتهم فيها.

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