سيناتور جمهوري يدعو لعقوبات واسعة ضد مشتري النفط من إيران

دعا السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام الإيراني، مطالباً بفرض عقوبات واسعة ضد مشتري النفط الإيراني.

وقال هاغرتي في تغريدة: "لن يصدق النظام الإيراني الراعي للإرهاب تحذيرات إدارة بايدن ما لم تتبعها إجراءات صارمة. يجب أن تبدأ إدارة بايدن باستئناف الضغط الأقصى ضد إيران، بما في ذلك عقوبات جديدة ضد أولئك الذين ما زالوا يشترون النفط الإيراني".

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وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت الاثنين بـ"رد جماعي" مع حلفائها على إيران بعد الهجوم على سفينة تجارية في بحر العرب أسفر عن مقتل شخصين.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن: "نحن على اتصال وثيق وتنسيق مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى. وسيكون الرد جماعياً" على الهجوم الإيراني.

كما كرر الإشارة إلى أن بلاده خلصت إلى استنتاج مفاده أن إيران كانت وراء الهجوم الخميس بطائرة مسيرة على ناقلة النفط "ميرسر ستريت".

يذكر أن الهجوم الذي استهدف الناقلة التي ترفع علم ليبيريا، وهي مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة "زودياك ماريتايم" الإسرائيلية، قبالة ساحل سلطنة عُمان، أسفر عن مقتل موظف بريطاني في شركة "أمبري" للأمن وآخر روماني من أفراد الطاقم.

ووصف بلينكن الحادث بأنه "تهديد مباشر لحرية الملاحة والتجارة"، قائلاً: "لقد رأينا سلسلة من الأفعال التي قامت بها إيران على مدى أشهر عدة، بما فيها ضد حركة الشحن، لذا لست متأكداً من أن هذا الفعل بالتحديد هو أمر جديد أو ينذر بشيء ما بطريقة أو بأخرى، بالنسبة إلى الحكومة الجديدة".

وتابع: "لكن ما يقوله هذا الفعل هو أن إيران تواصل التصرف بقدر هائل من اللامسؤولية".