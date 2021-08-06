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لخبرته في الملف النووي.. إسرائيل تعين مايك هرتسوغ سفيرا بأميركا

ميخائيل (مايك) هرتسوغ
ميخائيل هرتسوغ

لخبرته في الملف النووي.. إسرائيل تعين مايك هرتسوغ سفيرا بأميركا

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دبي - العربية.نت

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كشف متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الجمعة أن ضابط الاحتياط ميخائيل (مايك) هرتسوغ عُين سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة.

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وأضاف المتحدث أوفير جندلمان عبر تويتر أن تعيين هرتسوغ جاء في ضوء "خبرته الطويلة في الساحتين الأمنية والدبلوماسية ومعرفته العميقة للقضايا الاستراتيجية التي تواجه دولة إسرائيل وعلى رأسها الملف النووي الإيراني".

كما تابع "خدم العميد هرتسوغ في صفوف جيش الدفاع على مدار 40 عاما وعمل أيضا سكرتيرا عسكريا ورئيس أركان لأربعة وزراء دفاع... كما عمل مبعوثا دبلوماسيا لرئيس الوزراء خلال الأعوام 2009-2014 وشارك في جولات تفاوض عديدة".

هذا وشغل هرتسوغ مناصب عليا في مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في عهد الوزراء إيهود باراك وعمير بيريتس وشاؤول موفاز وبنيامين بن إليعازر.

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