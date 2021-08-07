.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الخارجية الأميركية تدرج 5 متطرفين على قائمة الإرهاب

وزارة الخارجية الأميركية (فرانس برس)
وزارة الخارجية الأميركية (فرانس برس)

الخارجية الأميركية تدرج 5 متطرفين على قائمة الإرهاب

التصنيف يتيح فرض عقوبات على أفراد أو مؤسسات مالية تقوم بتعاملات معهم

متابع الغاء المتابعة

وكالات - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إضافة خمسة أشخاص إلى قائمتها الخاصة بالإرهاب العالمي، مما يقضي بالضرورة حجب أي ممتلكات أو مصالح لهم في الولايات المتحدة.

مشروع قانون أميركي يعيد إدراج ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب فيديو مشروع قانون أميركي يعيد إدراج ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أمس الجمعة، أن من بين هؤلاء بن ماضي عمر القائد العسكري الكبير لفرع تنظيم داعش في موزمبيق.

كذلك، أضاف أن عمر قاد مجموعة من المتطرفين قتلوا العشرات في هجوم على فندق أمارولا ببلدة بالما في مارس/آذار الماضي.

عقوبات محتملة على أفراد أو مؤسسات

وقال بلينكن إنه مسؤول أيضاً عن شن هجمات في مناطق أخرى في موزمبيق وتنزانيا.

أنتوني بلينكن (أرشيفية من فرانس برس)
أنتوني بلينكن (أرشيفية من فرانس برس)

كما بيّن أنه تم إدراج سيدانج حيتا وسالم ولد الحسن، وهما من كبار قادة جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي.

وكذلك أضيف للقائمة علي محمد راجي وعبد القادر محمد عبد القادر وهما من قادة جماعة "الشباب" في الصومال.

ويتيح هذا التصنيف أيضاً فرض عقوبات أميركية محتملة على الأفراد أو المؤسسات المالية الأجنبية التي تقوم بتعاملات معينة مع الأشخاص الخمسة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صدق أو لا تصدق.. فيروس جديد قد يحمي الإنسان من البكتيريا صدق أو لا تصدق.. فيروس جديد قد يحمي الإنسان من البكتيريا
بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه! بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه!
الأكثر قراءة
أثارت ضجة بمصر.. أثارت ضجة بمصر.. "فتاة الفستان": هددوني بالرسوب ونفذوا
بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ "المريض"
انتبهوا.. الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد البشرية انتبهوا.. الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد البشرية
خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها
أهالي جنوب لبنان غاضبون..هذا ما فعلوه بعنصر من حزب الله أطلق صواريخ أهالي جنوب لبنان غاضبون..هذا ما فعلوه بعنصر من حزب الله أطلق صواريخ
بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه! بائع منعت بلدته حزب الله من إطلاق الصواريخ فقطع رزقه!
قبل أن تذهب
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
اكتشف المزيد