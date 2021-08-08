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حريق يفتك بغابات شمال كاليفورنيا.. وفقدان 8 أشخاص

رجل إطفاء يحاول إبطاء انتشار النيران في ديكسي شمال كاليفورنيا (أرشيفية من رويترز)

حريق يفتك بغابات شمال كاليفورنيا.. وفقدان 8 أشخاص

حريق ديكسي يستعر في شمال ولاية كاليفورنيا ويلتهم الغابات والشجيرات الجافة في جبال سييرا نيفادا ويدمر بلدة تاريخية لاستخراج الذهب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن مكتب رئيس بلدية بولماس في ولاية كاليفورنيا فقدان 8 أشخاص على الأقل السبت في أحد أسوأ حرائق الغابات بالولايات المتحدة.

ويستعر حريق ديكسي في شمال ولاية كاليفورنيا ويلتهم الغابات والشجيرات الجافة في جبال سييرا نيفادا ويدمر بلدة تاريخية لاستخراج الذهب، وفق رويترز.

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يشار إلى أنه على الرغم من هدوء الرياح، ما أتاح لرجال الإطفاء فرصة لالتقاط الأنفاس ليلاً وهم يكافحون ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا، إلا أن مكتب رئيس بلدية بولماس أعلن هذه الأنباء الحزينة.

وقال مكتب رئيس البلدية في بيان إنهم تلقوا تقارير عن غياب 8 أشخاص، وناشد السكان المساعدة في البحث عنهم.

من كاليفورنيا (أرشيفية من رويترز)
من كاليفورنيا (أرشيفية من رويترز)

كما ينتمي 5 من المفقودين لمدينة غرينفيل لتعدين الذهب، حيث دمرت ألسنة اللهب معظم قلب المدينة الواقعة على بعد 160 ميلاً إلى الشمال من سكرامنتو.

من كاليفورنيا (أرشيفية من رويترز)
من كاليفورنيا (أرشيفية من رويترز)

بدوره أفاد مسؤول في إدارة مكافحة الحرائق بأن حريق ديكسي التهم نحو 447 ألف فدان من الغابات، لافتاً إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء 21% منه بحلول ظهر السبت.

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