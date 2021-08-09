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عقوبات أميركية على كيانات لبنانية وسورية وعراقية وروسية

The United States Department of State is pictured in Washington, DC on August 6, 2021.
مبنى وزارة الخارجية الأميركية
ميليشيات إيران

عقوبات أميركية على كيانات لبنانية وسورية وعراقية وروسية

عقوبات وزارة الخارجية الأميركية شملت ميليشيات حزب الله اللبناني وحزب الله العراقي وعصائب أهل الحق

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين فرض عقوبات على كيانات لبنانية وسورية وعراقية وروسية.

وطالت العقوبات ميليشيات حزب الله اللبناني وحزب الله العراقي وعصائب أهل الحق، إضافةً إلى مؤسسات سورية.

عناصر من حزب الله اللبناني يحملون علمه في جنوب لبنان (أرشيفية)
عناصر من حزب الله اللبناني يحملون علمه في جنوب لبنان (أرشيفية)

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المعاقبين خرقوا قرار حظر التسليح الخاص بإيران وسوريا وكوريا الشمالية.

وطالت العقوبات مؤسستين سوريتين تابعتين لوائل عيسى وأيمن الصباغ.

يذكر أن العقوبات على كتائب حزب الله العراقي وميليشيا حزب الله اللبنانية وبعض الأفراد السوريين تندرج تحت "عقوبات منع انتشار الأسلحة" من "مكتب الأمن العالمي ومنع انتشار الأسلحة" في وزارة الخارجية الأميركية.

عناصر من كتائب حزب الله (أرشيفية)
عناصر من كتائب حزب الله (أرشيفية)
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كما فُرضت عقوبات على مؤسسة البحث والإنتاج "بولسار" الروسية وشركة تأجير الطائرات "غرين لايت موسكو" الروسية وشركة "آسيا إنفست" الروسية.

ونشرت الإدارة الأميركية الإشعار بالعقوبات اليوم الاثنين في السجل الفيدرالي، في حين تظهر الوثيقة أن القرار تم اتخاذه في 29 يوليو.

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