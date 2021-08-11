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من أول امرأة ستشغل منصب حاكم نيويورك؟

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كاثي هوكول حاكم نيويورك
كاثي هوكول

من أول امرأة ستشغل منصب حاكم نيويورك؟

في عام 2011 فازت هوكول في انتخابات خاصة بدائرة في الكونغرس لم يفز بها أي ديمقراطي منذ 40 عاما

دبي - العربية.نت

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مع ما تمتلك من خبرات سياسية متنوعة دفعتها للانتقال من عضوية مجلس بلدية في شمال نيويورك إلى مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، ستصبح كاثي هوكول قريبا أول امرأة تشغل منصب حاكم نيويورك.

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بصفتها نائبة حاكم نيويورك، وهو الموقع الثاني في تسلسل القيادة على مستوى الولاية، فإنها ستتسلم المنصب في غضون أسبوعين من الحاكم آندرو كومو زميلها الديمقراطي الذي استقال يوم الثلاثاء بسبب فضيحة تحرش جنسي.

الفعل الصائب

وكتبت هوكول (62 عاما) على تويتر "أتفق مع قرار الحاكم كومو التنحي.. هذا هو الفعل الصائب الذي يصب في مصلحة سكان نيويورك".

وأضافت "نظرا لأني خدمت على جميع المستويات الحكومية ولأني المرشحة التالية في تسلسل القيادة، فإنني على استعداد لتولي منصب الحاكم السابع والخمسين لولاية نيويورك".

أندرو كومو (أرشيفية من فرانس برس)
أندرو كومو (أرشيفية من فرانس برس)

ظلت هوكول على مدى 14 عاما عضوا في مجلس بلدية هامبورغ، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 55 ألفا وتقع بالقرب من مسقط رأسها في بافالو التي تقطعها السيارة في أكثر من ست ساعات من مدينة نيويورك.

"نفخر بهولكول"

من جهتها، قالت جوان كيسنر، وهي ديمقراطية عملت إلى جانب هوكول في مجلس المدينة خلال الفترة من 1997 وحتى 2007 "نشأت في مدينة هامبورج، ونحن في غاية الفخر الآن بعد أن أصبحت أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية نيويورك".

وبعد الخبرة التي اكتسبتها هوكول في هامبورج، عينها حاكم نيويورك آنذاك إليوت سبيتزر كبيرة لموظفي مقاطعة إيري. واستقال
سبيتزر من منصب حاكم الولاية في عام 2008.

في عام 2011 ، فازت هوكول في انتخابات خاصة بدائرة في الكونغرس لم يفز بها أي ديمقراطي منذ 40 عاما.

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