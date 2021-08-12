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أميركا تجلي موظفي سفارتها بكابل وتسعى لوقف للنار بأفغانستان

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(FILES) In this file photo the American flag flies on a flag pole after it was raised at the opening ceremony of the US embassy in the Afghan capital of Kabul on December 17, 2001. The United States said on August 12, 2021 it was sending troops to the international airport in Afghanistan's capital Kabul to pull out US embassy staff as the Taliban makes rapid gains.We are further reducing our civilian footprint in Kabul in light of the evolving security situation, State Department spokesman Ned Price told reporters.This president prioritizes above all else the safety and security of Americans who are serving overseas, he said of Joe Biden, who has ordered a withdrawal of US troops from Afghanistan after nearly 20 years.
السفارة الأميركية في كابول (أرشيفية)
أفغانستان وطالبان

أميركا تجلي موظفي سفارتها بكابل وتسعى لوقف للنار بأفغانستان

تستعد الولايات المتحدة لأن تنشر قوات لها في مطار كابول لتأمين إجلاء قسم من موظفي سفارتها في أفغانستان

دبي – العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، تخفيض عدد موظفيها في سفارتها في كابل بسبب الوضع الأمني.

وأوضحت أن السفارة الأميركية في كابل ستواصل العمل بالحد الأدنى، بينما تعمل واشنطن على تقليل وجودها "المدني" في أفغانستان

وتستعد الولايات المتحدة لأن تنشر قوات لها في مطار كابول لتأمين إجلاء قسم من موظفي سفارتها في أفغانستان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

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مسافرون أمام مطار كابول هذا الأسبوع

كذلك، كشف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أن واشنطن ستسرع في إجلاء المترجمين والمساعدين الأفغان الآخرين للجيش الأميركي، في ضوء احتمال تعرضهم لخطر الانتقام إذا ما استولت طالبان على السلطة.

كما قال برايس إن وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين، لويد أوستن وأنتوني بلينكن، تحدثا مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، مضيفاً: "أولويتنا هي حماية الموظفين الذين يعملون في أفغانستان.. ونتوقع تخفيض عدد الدبلوماسيين بشكل كبير".

في سياق متصل، قال برايس إن واشنطن تسعى إلى التوصل لاتفاق لوقف النار في أفغانستان. ويأتي هذا بينما تحقق حركة طالبان مكاسب سريعة على الأرض في أفغانستان.

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن الجيش الأميركي سيساعد في عملية نقل عدد كبير من موظفي السفارة الأميركية من كابول، وهو إجراء يطبق في مناطق الصراع مما قد يؤدي لبقاء بعض القوات الإضافية في البلاد مؤقتاً رغم سحب واشنطن لقواتها.

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وبحسب "أسوشييتد برس"، سترسل الولايات المتحدة قوات إضافية إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء أفراد سفارتها في كابول. وتقدم هذه القوات الدعم البري والجوي للإجراءات فضلاً عن تأمين الأميركيين الذين سيتم إجلاؤهم خارج البلاد.

وتمثل هذه الخطوة أكثر المؤشرات وضوحاً على مخاوف إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الوضع الأمني وإخفاق الحكومة الأفغانية في حماية مدن رئيسية.

ويعتقد أن هناك نحو 1400 موظف ما زالوا في السفارة الأميركية في كابول. يأتي هذا بينما دعت السفارة الأميركية في كابول اليوم رعاياها إلى ترك المدينة فوراً.

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