أعضاء بالكونغرس يطالبون بتعليق تصدير تكنولوجيا "الدرونات" لأنقرة

طالب 27 عضوا في الكونغرس الأميركي، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بتعليق تصدير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار "الدرون" إلى تركيا، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وأوضح أعضاء الكونغرس أن "الطائرات بدون طيار التي تنتجها تركيا باستخدام تكنولوجيا الطائرات التي تصدرها واشنطن، تهدد مصالح وحلفاء وشركاء الولايات المتحدة، وتسبب عدم الاستقرار في العديد من الدول".

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وتحدثوا عن "إرسال تركيا طائرات بدون طيار إلى أذربيجان خلال الصراع مع أرمينيا في كاراباخ في سبتمبر الماضي، وأن هذه الطائرات استخدمت أيضا ضد وحدات حماية الشعب الكردية الحليف الشريك للولايات المتحدة في سوريا، كما لعبت دورا في الحرب في ليبيا".

وتابعوا أن "نقل التكنولوجيا الأميركية إلى تركيا ينافي عقوبات قانون مكافحة الإرهاب"، مطالبين بوقف تصديرها فورا إلى تركيا.

وفي الرسالة الموجهة إلى بلينكن، تمت الإشارة إلى عزم تركيا شراء دفعة ثانية من صواريخ S-400 الروسية، وتم اتهام أنقرة بمواصلة اتخاذ خطوات ضد أعضاء حلف الناتو.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وقع قرار فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي S-400 من روسيا، مع أول توليه مهام منصبه بعد أن ورده خطاب مشابه من الكونغرس.

وحمل خطاب أعضاء الكونغرس تواقيع سياسيين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في المجلس.