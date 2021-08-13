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إغلاق قاعدة عسكرية أميركية في واشنطن بعد حديث عن وجود مسلح بداخلها

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الجيش الأميركي
تعبيرية

إغلاق قاعدة عسكرية أميركية في واشنطن بعد حديث عن وجود مسلح بداخلها

دبي _ العربية.نت

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تم إغلاق قاعدة عسكرية في واشنطن بعد تقرير يفيد برصد شخص مسلح داخلها.

ونشرت قاعدة "أناكوستيا - بلوينغ" المشتركة منشورا على صفحتها بموقع فيسبوك يوم الجمعة يفيد بإغلاق القاعدة. وأفاد التنويه بأن الشخص تم رصده في الجانب الجنوبي من القاعدة.

وجاء في المنشور "إذا واجهت هذا الشخص ولديك طريق آمن، اركض، إذا لم يكن لديك طريق آمن للركض، اختبئ، أغلق بابك جيدا، وأطفئ الأنوار وجرس هاتفك النقال، والتزم الصمت، وإذا كنت مختبئا، فاستعد للقتال".

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وأفاد الإشعار على فيسبوك في "توصيف الشخص" المطلوب بأنه "رجل أسود متوسط البنية ويحمل حقيبة ماركة غوتشي".

وقالت القاعدة إن المسؤولين لديهم معلومات تفيد بأن "الشخص يعتقد أنه مسلح".

وتضم القاعدة التي تبلغ مساحتها 905 أفدنة في جنوب شرقي واشنطن وحدات من القوات الجوية ومشاة البحرية وخفر السواحل، بالإضافة إلى مكتب واشنطن الميداني لخدمة التحقيقات الجنائية البحرية ومقر وكالة الاستخبارات الدفاعية.

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