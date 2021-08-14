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مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. واشنطن تحذر من تهديد إرهابي

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9/11 ap
من هجمات 11 سبتمبر
إرهاب

مع اقتراب ذكرى 11 سبتمبر.. واشنطن تحذر من تهديد إرهابي

مذكرة لوزارة الأمن الداخلي تؤكد أن "عوامل ضغط نفسي" مرتبطة بالوباء قد "تساهم في زيادة العنف هذا العام"

العربية.نت، فرانس برس

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حذرت الحكومة الأميركية مجددا، السبت، من "أجواء حادة لتهديد" إرهابي لا سيما مع اقتراب موعد الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وعدلت وزارة الأمن الداخلي مذكرة صدرت في إطار مكافحة الإرهاب في يناير بعد هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، وركزت فيها للمرة الأولى على التهديدات الداخلية.

وكان تم تعديل هذه المذكرة في مايو في مواجهة خطر استغلال من أسمتهم بـ"متطرفين" رفع القيود الصحية بفضل التقدم في مكافحة وباء كوفيد-19، لشن هجمات عنيفة.

من هجوم الكابيتول
من هجوم الكابيتول

وقالت الوزارة إن "هؤلاء المتطرفين يمكن أن يحاولوا استغلال ظهور متحورات كوفيد مع احتمال عودة القيود الصحية العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة كدافع لشن هجمات"، مشيرة إلى أن "عوامل ضغط نفسي" مرتبطة بالوباء قد "تساهم في زيادة العنف هذا العام".

وأشارت المذكرة إلى أنه "قبيل ذكرى اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر" نشر تنظيم القاعدة مؤخرا أول نسخة باللغة الإنجليزية منذ أربع سنوات من مجلته الدعائية "إنسباير".

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وقالت وزارة الأمن الداخلي إن ذلك يدل على أن "المنظمات الإرهابية الأجنبية تواصل جهودها لتلقين عقائدي لأفراد متمركزين في الولايات المتحدة وقد يكونون عرضة لتأثيرات متطرفة عنيفة".

وتنشر وزارة الأمن الداخلي التي أُنشئت بعد هجمات 11 سبتمبر تحذيرات من هذا النوع بانتظام.

ويعكس التركيز على الخطر الداخلي ما ورد في خطاب الرئيس جو بايدن الذي تعهد عند تنصيبه في 20 يناير بـ"دحر تفوق البيض والإرهاب الداخلي".

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