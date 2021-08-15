الولايات المتحدة تبدأ إخلاء سفارتها في كابول

مع توسع سيطرة حركة طالبان على مزيد من المدن الأفغانية واقترابها من العاصمة، بدأت الولايات المتحدة الأحد بإخلاء سفارتها في كابول.

وصرح مسؤولان أميركيان لرويترز أن واشنطن بدأت في إجلاء دبلوماسيين من سفارتها في كابول.

مادة اعلانية

كما قال أحد المسؤولين، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث"، مؤكداً أن "غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة... السفارة مستمرة في العمل".