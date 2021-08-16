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البنتاغون: إرسال كتيبة إضافية لتأمين مطار كابل

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البنتاغون - آيستوك
البنتاغون

البنتاغون: إرسال كتيبة إضافية لتأمين مطار كابل

قائد القيادة المركزية الأميركية التقى وجها لوجه كبار قادة طالبان، وطالبهم بعدم التدخل في عمليات الإجلاء

دبي - العربية.نت

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شرع الجيش الأميركي في إرسال كتيبة أخرى قوامها زهاء ألف جندي للمساعدة في حماية مطار كابل، حيث قتلت القوات الأميركية مسلحين اثنين هناك خلال عملية إجلاء فوضوية.

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أوضح هذه التطورات جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الذي أطلع الصحافيين على المستجدات بأفغانستان، اليوم الاثنين.

ويعد هذا التطور دلالة على استمرار الاضطرابات والعنف في أفغانستان، حيث اندفع آلاف الأفغان إلى مدرج مطار كابل الدولي، بعد استيلاء حركة طالبان على البلاد بأسرع مما كان متوقعاً.

وأذهلت السرعة التي استولت بها طالبان على السلطة، قبل أسبوعين من استعداد الولايات المتحدة لإكمال انسحاب قواتها بعد حرب مكلفة استمرت عقدين، أذهلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وكثيرين في أفغانستان والمجتمع الدولي.

أشخاص يركضون نحو مطار كابل (رويترز)
أشخاص يركضون نحو مطار كابل (رويترز)

لقاء وجها لوجه

من جانب آخر، قال مسؤول دفاعي أميركي إن قائد القيادة المركزية الأميركية التقى وجها لوجه كبار قادة طالبان، لمطالبتهم بعدم التدخل في عمليات الإجلاء التي يقوم بها الجيش الأميركي في مطار كابل في أفغانستان.

وأضاف أنه خلال اجتماع يوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة حصل الجنرال فرانك ماكنزي على وعد من طالبان بتأسيس آلية لتفادي التضارب، بحيث تستمر عمليات الإجلاء في المطار دون عراقيل من طالبان.

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