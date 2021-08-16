بين الصورتين 46 عاما.. مشهد متكرر في فيتنام وأفغانستان

التاريخ عادة ما يكرر نفسه، فقد جرى تداول صورة لحدثين بينهما 46 عاما، الأولى في فيتنام عام 1975 والثانية في أفغانستان التقطت، اليوم الاثنين، حيث تظهر الصورة المشتركة تحليق طائرة فوق السفارة الأميركية في كل من فيتنام وكابل لإجلاء موظفيها بعد عملية انسحاب متشابهة.

ففي الوقت الذي تخرج فيه أميركا من أفغانستان تاركة البلاد لحركة طالبان، تقفز للذاكرة ثاني أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة بعد أفغانستان، وهي فيتنام.

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الحربان الأطول

كانت حرب فيتنام هي الحرب الأطول في تاريخ حروب الولايات المتحدة، إلى أن جاءت حرب أفغانستان لتصبح الحرب الأطول والأكثر تكلفةً والتي خرجت منها الولايات المتحدة كما خرجت من فيتنام.

مشهد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان لفت انتباه الكثير من المراقبين وذكَّرهم بمشهد انسحاب الولايات المتحدة من فيتنام، فبلغة الأرقام فإن الحربين هما الأطول بتاريخ الولايات المتحدة، حيث استمرت حرب فيتنام حوالي 20 عاماً والتي استمرت في عهد 5 رؤساء أميركيين، كما استمرت الحرب في أفغانستان 20 عاماً أيضاً (منذ 2001 عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول إلى وقتنا هذا 2021) طوال عهد 4 رؤساء تعاقبوا على البيت الأبيض.

نفقات باهظة

وأنفقت الولايات المتحدة على حرب فيتنام 168 مليار دولار، أي ما يعادل تريليون دولار في الوقت الحالي طبقاً لتقديرات موقع The Balance الأميركي.

بينما في الخسائر البشرية، قُتل في حرب فيتنام أكثر من 58 ألف جندي أميركي، في حين كانت التكلفة البشرية في أفغانستان أقل والتي تُقدر بحوالي 2500 جندي.

وتقدر صحيفة نيويورك تايمز تكلفة الحرب في أفغانستان بـ2 تريليون دولار.

هدف التدخل

ففي حين، دخلت الولايات المتحدة فيتنام من أجل القضاء على الزحف الشيوعي من الشمال على الجنوب، كان هدف دخولها في أفغانستان القضاء على طالبان ومنعها من تقديم الدعم للقاعدة.

وخرجت أميركا مع دخول قوات فيتنام الشمالية عاصمة البلاد في الجنوب، لينتهي الانقسام بين البلدين، وباتت السلطة في يد النظام الشيوعي الذي كان يحكم فيتنام الشمالية.

أما في أفغانستان فقد تكرر نفس المشهد، حيث استطاعت طالبان قبل مغادرة القوات الأميركية الاستيلاء على العاصمة كابل والسيطرة على البلاد.