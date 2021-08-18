أميركا.. متاجرة ببطاقات التطعيم وألف وفاة بكورونا بيوم واحد

أوقفت السلطات الأميركية، الثلاثاء، صيدلانياً في شيكاغو لبيعه عبر "إي باي" عشرات البطاقات الرسمية التي تثبت تلقي أصحابها اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على ما أعلنت وزارة العدل.

وأشارت الوزارة إلى أن تونغتانغ جاو باع 125 بطاقة تلقيح صادرة عن مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وهي الهيئة الصحية الفيدرالية الرئيسية في البلاد، في مقابل عشرة دولارات للبطاقة الواحدة.

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وترتدي هذه البطاقات أهمية كبيرة حاليا، إذ إن عددا متزايدا من المتاجر ومراكز العمل والأحداث العامة تشترط إبراز الموظفين أو الزبائن وثائق تثبت تلقيهم اللقاح للسماح لهم بالدخول.

ووُجهت إلى الصيدلي 12 تهمة مرتبطة بسرقة ملكية عامة، وهو يواجه احتمال السجن عشر سنوات عن كل تهمة.

وقال المسؤول الرفيع في وزارة العدل كينيث بولايت في بيان "نتعامل بجدية ونحقق بصورة نشطة في كل انتهاك يساهم في الحذر من اللقاحات وفي الوضع اللقاحي".

يأتي ذلك في وقت سجلت الولايات المتحدة أكثر من 1000 حالة وفاة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، أي ما يعادل نحو 42 وفاة في الساعة، وفقا لإحصاء أجرته رويترز، بينما تواصل السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في أجزاء من البلاد تشهد معدلات تطعيم منخفضة.

وارتفعت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وبلغت في المتوسط 769 حالة يوميا، في أعلى معدل منذ منتصف أبريل نيسان وفقا لإحصاء رويترز.

وأكدت إدارة الرئيس جو بايدن مساء أمس الثلاثاء أنها تعتزم تمديد إلزام المسافرين بارتداء الكمامات على الطائرات والقطارات والحافلات، وفي المطارات ومحطات القطارات حتى منتصف يناير كانون الثاني المقبل.

ومثل كثير من البلدان الأخرى تشكل السلالة دلتا تهديدا كبيرا في الولايات المتحدة.

وأظهرت حصيلة رويترز التي تستند إلى بيانات رسمية تسجيل 1017 وفاة أمس الثلاثاء، مما يرفع عدد الوفيات بسبب الجائحة إلى أقل بقليل من 623 ألفا، في أكبر عدد من الوفيات تعلن عنه أي دولة رسميا في العالم.

وكانت آخر مرة سجلت فيها الولايات المتحدة أكثر من 1000 وفاة يوميا بالفيروس في مارس آذار.