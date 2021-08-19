واشنطن.. اغلاق محيط الكونغرس وتحذير من شاحنة مشبوهة

أعلنت الشرطة الأميركية، في العاصمة واشنطن، الخميس، اغلاق محيط مبنى الكونغرس، والقيام بتفتيش شاحنة مشبوهة.

وقالت في بيان، نتعامل مع تحذير أمني وندعو المدنيين للابتعاد عن محيط الكابيتول، مشيرة إلى التحقيق بشأن تهديد بوجود قنبلة.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.



Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

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كما دعت شرطة الكابيتول إلى عدم الاقتراب من المركبة المشبوهة. وأكدت مراسلة "العربية"، عن إخلاء مبنى مكتبة الكونغرس من الموظفين.

وكانت وكالة "اسوشيتد برس"، أفادت عن إخلاء مبنى مكاتب كانون هاوس بعد الإبلاغ عن اشتباه بوجود انفجار محتمل في سيارة قريبة.