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واشنطن.. اغلاق محيط الكونغرس وتحذير من شاحنة مشبوهة

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مبنى الكونغرس

واشنطن.. اغلاق محيط الكونغرس وتحذير من شاحنة مشبوهة

شرطة الكونغرس: نتعامل مع تحذير أمني وندعو المدنيين للابتعاد عن محيط الكابيتول

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشرطة الأميركية، في العاصمة واشنطن، الخميس، اغلاق محيط مبنى الكونغرس، والقيام بتفتيش شاحنة مشبوهة.

وقالت في بيان، نتعامل مع تحذير أمني وندعو المدنيين للابتعاد عن محيط الكابيتول، مشيرة إلى التحقيق بشأن تهديد بوجود قنبلة.

كما دعت شرطة الكابيتول إلى عدم الاقتراب من المركبة المشبوهة. وأكدت مراسلة "العربية"، عن إخلاء مبنى مكتبة الكونغرس من الموظفين.

وكانت وكالة "اسوشيتد برس"، أفادت عن إخلاء مبنى مكاتب كانون هاوس بعد الإبلاغ عن اشتباه بوجود انفجار محتمل في سيارة قريبة.

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