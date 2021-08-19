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البنتاغون: مطار كابل محاط بالمخاطر.. ونسرع عمليات الإجلاء

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تايلور
نائب مدير العمليات في البنتاغون ويليام تايلور

البنتاغون: مطار كابل محاط بالمخاطر.. ونسرع عمليات الإجلاء

دبي - العربية.نت

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أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الخميس، أن مطار كابل آمن والعمل جار على تسريع عمليات الإجلاء، لكنه أقر بالمخاطر الموجودة في محيط المطار.

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إلى هذا، قال نائب مدير العمليات في البنتاغون الجنرال ويليام دي تايلور في مؤتمر صحافي عن تطورات الأوضاع في أفغانستان، إن مقاتلات أميركية نفذت طلعات استطلاعية فوق مطار كابل.

وأضاف أن عدد القوات الأميركية وصل في أفغانستان إلى 5 آلاف خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى مغادرة ألفي شخص مطار كابل إلى قواعد في منطقة عمل القيادة المركزية الأميركية، ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إخلاهم إلى 7 آلاف.

خطوط الاتصال مفتوحة

كان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قال الأربعاء، إن واشنطن ستبقي على خطوط الاتصال مفتوحة مع طالبان.

فيما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال، مارك ميلي، أن أي هجوم على القوات الأميركية سيقابل برد فوري ودون تردد.

قوات أميركية في مطار كابل (رويترز)
قوات أميركية في مطار كابل (رويترز)

التزام أخلاقي

وأضاف وزير الدفاع الأميركي خلال مؤتمر صحافي بشأن أفغانستان، أن بلاده لديها التزام أخلاقي لمساعدة الأفغان الذين خدموا معها، لافتا إلى أن 4500 جندي أميركي وصلوا كابل للمساعدة في الإجلاء.

يذكر أنه منذ دخول طالبان إلى العاصمة الأفغانية يوم الأحد الماضي، وسيطرتها على المطار ومفاصل البلاد، سادت حالة من الفوضى والهلع بين المواطنين الذين تدفقوا بالآلاف إلى محيط المطار من أجل الفرار خوفا من انتهاكات الحركة.

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