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بايدن: لم يكن ممكنا تجنب الفوضى المصاحبة للانسحاب من أفغانستان

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الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
ويقر بصعوبات لاجلاء الأفغان المتعاونين

بايدن: لم يكن ممكنا تجنب الفوضى المصاحبة للانسحاب من أفغانستان

الرئيس الأميركي يقر بصعوبات لإجلاء الأفغان المتعاونين

دبي _ العربية.نت

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن عناصر حركة طالبان متعاونون مع الأميركيين وموظفي السفارات، بحيث سمحوا لهم بالمغادرة.

لكنه اعترف في تصريحات لقناة إيه بي سي" ABC الأميركية أن واشنطن تواجه صعوبة في إجلاء الأفغان الذين ساعدوا الجيش الأميركي في أفغانستان.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه لم يكن بالإمكان مغادرة أفغانستان "بدون فوضى".

وأعلن جو بايدن الأربعاء أنّ قوات بلاده يمكن أن تبقى في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي المقرّر لانسحابها في 31 أغسطس إذا ما تطلّب إجلاء "جميع الأميركيين" من هذا البلد ذلك.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان ممكناً أن تبقى القوات الأميركية في أفغانستان إلى حين إجلاء آخر أميركي يرغب بمغادرة هذا البلد، قال بايدن "نعم".

وأضاف "يجب على الأميركيين أن يفهموا أنّنا سنحاول إنجاز ذلك قبل 31 أغسطس"، قبل أن يضيف "إذا بقي مواطنون أميركيون، فسنبقى لإخراجهم جميعاً".

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قبل ذلك أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وصول أربعة آلاف وخمسمئة جندي أميركي إلى مطار كابل للمساعدة في عمليات الإجلاء في أفغانستان للأميركيين والأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن القوات الأميركية أمنت محيط مطار كابل بشكل كامل لاستئناف عمل المطار والرحلات الجوية.

من جانبه وصف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، الأوضاع الأمنية في في مطار العاصمة الأفغانية بالمستقرة حاليا، لكنه شدد على أن أي هجوم على القوات الأميركية سيقابل برد فوري، ودون تردد.

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