.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن تؤكد: متوافقون مع بكين وموسكو بشأن أفغانستان

  • الخط
الصين وروسيا وأميركا - تعبيرية
تعبيرية

واشنطن تؤكد: متوافقون مع بكين وموسكو بشأن أفغانستان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكّدت الولايات المتّحدة وجود "توافق" بينها وبين كلّ من الصين وروسيا بشأن الوضع في أفغانستان، على الرّغم من أنّ منافستيها تريان في الانسحاب الأميركي من هذا البلد فرصة لتعزيز نفوذهما فيه من خلال التعاون مع حركة طالبان، التي استولت على السلطة في كابل.

مجموعة السبع تناقش أفغانستان.. و5 شروط للاعتراف بطالبان العرب والعالم مجموعة السبع تناقش أفغانستان.. و5 شروط للاعتراف بطالبان

وقالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي، للصحافيين أمس الأربعاء إنّ مجلس الأمن الدولي أصدر بإجماع أعضائه الاثنين بياناً طالب فيه بأن تشكّل في أفغانستان "من خلال مفاوضات موسّعة، حكومة جديدة موحّدة وجامعة تشمل خصوصاً مشاركة كاملة وكبرى للنساء".

نفس الموقف

كما أضافت أنّ هذا البيان "يُظهر أنّنا جميعاً لدينا نفس الموقف الذي يدعو طالبان إلى ضمان العدالة والمساواة في الحقوق والاندماج، حتّى لا تكون هناك أعمال عنف، وحتى يتمكّن الناس من المغادرة إذا ما رغبوا في ذلك".

وتابعت شيرمان التي زارت الصين الشهر الماضي "لذلك أعتبر أنّ هناك حالياً توافقاً قوياً للغاية" بشأن هذه المسألة.

وخلافاً للعديد من القوى الغربية، أبقت الصين سفارتها في كابل مفتوحة ولا يزال سفيرها موجوداً في العاصمة الأفغانية.

وترى الصين في الانسحاب الأميركي من أفغانستان فرصة لتعزيز مشروعها الاقتصادي الضخم "طريق الحرير الجديد" الذي انضمّت إليه كابل في 2016.

أحد عناصر طالبان في كابل
أحد عناصر طالبان في كابل

إشارات إيجابية

بدورها أبقت موسكو على تمثيلها الدبلوماسي في أفغانستان، في وقت يغادر فيه الغربيون هذا البلد في ظلّ سيطرة طالبان ومخاوف تثير القلق على مستقبل البلاد. وعلى الرّغم من أنّها تعتبر طالبان منظمة إرهابية محظورة، إلا أنّ روسيا تقيم منذ سنوات علاقات مع الحركة وقد استقبلت مبعوثيها في مناسبات عديدة.

كما أن روسيا التي دعت إلى حوار بين الأفغان اعتبرت الثلاثاء، أنّ حركة طالبان ترسل إشارات إيجابية في ما يتعلّق بالحريات وبتقاسم السلطة وبأنّها تتصرف بطريقة "متحضّرة" في كابل.

يشار إلى أن حركة طالبان سيطرت الأحد الماضي على أفغانستان، بعد فرار الرئيس أشرف غني، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في أيّار/مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوّات الأجنبيّة وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دراسة محبطة.. سلالة دلتا تضعف اللقاح بعد 3 شهور فقط! دراسة محبطة.. سلالة دلتا تضعف اللقاح بعد 3 شهور فقط!
خسر رهانه على ميسي.. يوتيوبر يركل الكرة من مرسيليا لباريس خسر رهانه على ميسي.. يوتيوبر يركل الكرة من مرسيليا لباريس
الأكثر قراءة
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا! تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا!
خفض ضريبة القيمة المضافة خفض ضريبة القيمة المضافة
قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية
قبل 180 عاما.. أبيد آلاف البريطانيين أثناء انسحابهم من كابل قبل 180 عاما.. أبيد آلاف البريطانيين أثناء انسحابهم من كابل
"هواوي" تتحدى أميركا وتطلق تصريحا ناريا بشأن الهواتف الذكية
قبل أن تذهب
الحكومة السودانية في مرمى الانتقادات بعد تأخيرِ تشكيل المجلسِ التشريعي
الحكومة السودانية في مرمى الانتقادات بعد تأخيرِ تشكيل المجلسِ التشريعي
اكتشف المزيد