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بايدن: أي تعطيل للإجلاء من طالبان سيواجه بالقوة

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الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

بايدن: أي تعطيل للإجلاء من طالبان سيواجه بالقوة

دبي – العربية.نت

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كشف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، أن بلاده قامت بإجلا 13 ألف شخص منذ أفغانستان من 14 من الشهر الجاري حتى اليوم، مشدداً على أن أي هجمات أو تعطيل من حركة طالبان لتلك العمليات ستواجه بالقوة.

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وأضاف في مؤتمر صحافي أنه التقى بمسؤولين عسكريين وناقش الوضع في أفغانستان، مشيراً إلى أن واشنطن أحرزت تقدماً كبيراً في عمليات الإجلاء من أفغانستان وهي الأسرع في التاريخ.

كذلك، أوضح أم بلاده تعمل مع الناتو لتنسيق عمليات الإجلاء من أفغانستان، مبيناً أن واشنطن ستعمل على إجلاء أي أميركي يريد مغادرة أفغانستان.

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