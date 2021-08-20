بايدن: أي تعطيل للإجلاء من طالبان سيواجه بالقوة

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، أن بلاده قامت بإجلا 13 ألف شخص منذ أفغانستان من 14 من الشهر الجاري حتى اليوم، مشدداً على أن أي هجمات أو تعطيل من حركة طالبان لتلك العمليات ستواجه بالقوة.



وأضاف في مؤتمر صحافي أنه التقى بمسؤولين عسكريين وناقش الوضع في أفغانستان، مشيراً إلى أن واشنطن أحرزت تقدماً كبيراً في عمليات الإجلاء من أفغانستان وهي الأسرع في التاريخ.

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كذلك، أوضح أم بلاده تعمل مع الناتو لتنسيق عمليات الإجلاء من أفغانستان، مبيناً أن واشنطن ستعمل على إجلاء أي أميركي يريد مغادرة أفغانستان.

