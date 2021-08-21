.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البنتاغون: نقلنا 17 ألف شخص من كابل حتى الآن

  • الخط
المتحدث باسم البتاغون جون كيربي (موقع البنتاغون)
المتحدث باسم البتاغون جون كيربي (موقع البنتاغون)

البنتاغون: نقلنا 17 ألف شخص من كابل حتى الآن

الجيش الأميركي: تم إجلاء 2500 مدني أميركي من كابل حتى الآن

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي اليوم السبت، أن الوزارة قامت بإجلاء 3 آلاف شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من مطار كابل.

وأوضح أن هناك عملية تدقيق لأوراق الأفغان قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن عمليات الإجلاء مستمرة.

مقطع غريب.. شقيق الرئيس الأفغاني يبايع حركة طالبان! العرب والعالم مقطع غريب.. شقيق الرئيس الأفغاني يبايع حركة طالبان!

وقال إن العمليات العسكرية التي يديرها البنتاغون الآن في أفغانستان غير قتالية، وتهدف إلى إجلاء المدنيين حيث تم نقل 17 ألف شخص حتى الآن من كابل.

كما أضاف، أن الاتصالات مع قادة طالبان حول أمن المطار لم تتوقف، لافتاً إلى أن واشنطن تحاول إخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص من كابل بأسرع وقت.

ولفت المتحدث باسم البنتاغون إلى أن الأوضاع في أفغانستان مرشحة للتغيير بين ساعة وأخرى، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في محيط مطار كابل غير واضح ويتغير باستمرار.

إلى ذلك، أكد البنتاغون أنه لا يستبعد احتمال خروج القوات الأميركية إلى محيط مطار كابل لنقل الأشخاص، لافتاً إلى أن بوابات المطار أغلقت عدة مرات اليوم.

من محيط مطار كابل (أرشيفية- فرانس برس)
من محيط مطار كابل (أرشيفية- فرانس برس)

عمليات الإجلاء مستمرة

وعلى الرغم من تدهور الوضع الأمني بمحيط مطار كابل المزدحم، واصلت بع ض الطائرات العسكرية الأميركية اليوم السبت إجلاء المئات من بين الحشود التي تجمعت بالمئات.

إلا أن السفارة الأميركية في أفغانستان حذرت رعاياها من التوجه في الوقت الحالي إلى المطار، بسبب ارتفاع المخاطر الأمنية.

يذكر أن مسؤول في حلف شمال الأطلسي كان كشف في وقت سابق اليوم أنه تم إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية من أفغانستان منذ دخول مقاتلي طالبان العاصمة كابل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. عناصر طالبان يتبخترون بلباس القوات الأميركية شاهد.. عناصر طالبان يتبخترون بلباس القوات الأميركية
فائدة سحرية لتناول حبة كاجو يومياً.. واحذر هذا النوع فائدة سحرية لتناول حبة كاجو يومياً.. واحذر هذا النوع
الأكثر قراءة
فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!
لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني
خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل
مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها
بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها
سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب "ممثل إباحي"
قبل أن تذهب
العربية ترصد الأوضاع الأمنية في الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية
العربية ترصد الأوضاع الأمنية في الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية
اكتشف المزيد