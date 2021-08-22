بايدن: أولويتنا الأولى في كابل هي إجلاء المواطنين الأميركيين

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الأحد، إن أولوية الولايات المتحدة الأولى في كابل هي إجلاء المواطنين الأميركيين.

وأضاف: "أجلينا 12 ألف شخص من كابل منذ 14 أغسطس.. وسنعمل على إجلاء كافة الأميركيين الراغبين بالعودة للوطن من كابل".

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وأقر بايدن بأن "إجلاء آلاف الأشخاص من كابل عملية قاسية ومؤلمة"، مشدداً على أن الإدارة الأميركية تعمل على "إعادة مواطنينا ورعايا حلفاء واشنطن".

وذكر بأن واشنطن قامت "بتفعيل الأسطول الاحتياطي من الطيران المدني في عمليات الإجلاء" من أفغانستان، مشيراً لوجود "شود من المدنيين الأفغان حول مطار كابل" ينتظرون إجلاءهم.

في سياق آخر، أكد بايدن أن" الدعم الأميركي لأفغانستان سيتواصل" رغم الانسحاب العسكري من البلاد.

وقد التقى بايدن الأحد بفريقه للأمن القومي لبحث الوضع في أفغانستان وعمليات الإجلاء.

يأتي هذا بينما قال وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن في مقابلة مع "فوكس نيوز" الأحد بأن تنظيم القاعدة لا يزال متواجداً في أفغانستان.

وقال بلينكن: "كما نعلم جميعاً، ذهبنا إلى أفغانستان قبل 20 عاماً بمهمة واحدة وهدف واحد في الاعتبار، وكان ذلك للتعامل مع الأشخاص الذين هاجمونا في 11 سبتمبر، لتقديم (أسامة) بن لادن إلى العدالة، وهو ما فعلناه لعقد من الزمان.. ولتقليص قدرة القاعدة على فعل الشيء نفسه مرة أخرى ومهاجمتنا من أفغانستان، وكان ذلك بالنسبة للرئيس ناجحاً".

وعند سؤاله عما إذا كانت القاعدة قد اختفت من أفغانستان، ورد بلينكن بالقول إن قدرة القاعدة على تنفيذ هجوم آخر على غرار هجمات الحادي عشر من سبتمبر "تضاءلت بشكل كبير وواسع". ولدى سؤاله مجدداً عما إذا كانت القاعدة "ذهبت" اعترف بلينكن بأنها لم تختف.