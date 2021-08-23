أميركا.. احتجاجات في بورتلاند تشهد اشتباكات وإطلاق نار

تحولت احتجاجات نظمتها جماعات يمينية ويسارية متطرفة متناحرة في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية إلى أعمال عنف، الأحد، بعد اندلاع اشتباكات بين الطرفين وتم اعتقال شخص واحد على الأقل لإطلاقه نارا على المتظاهرين.

ولم يصب أحد بأذى في تبادل لإطلاق النار. وبحلول صباح الاثنين، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في العديد من المناوشات الأخرى بين الطرين المتناحرين.

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من الأحداث في بورتلاند من الأحداث في بورتلاند

وكان قائد الشرطة تشاك لوفيل قد قال في بيان، الجمعة، إن رجال الشرطة لن يتدخلوا بالضرورة لفض الاشتباكات بين الطرفين.

لكنه أضاف أنه "ليس معني عدم اعتقال أحد في موقع الأحداث عندما تكون التوترات عالية أنه لن يتم توجيه اتهامات لأحد بارتكاب جرائم".

وأصبحت بورتلاند نقطة جذب للاشتباكات بين المتطرفين السياسيين منذ العام الماضي.

وجاءت الاحتجاجات التي وقعت يوم الأحد في ذكرى وقوع اشتباك عنيف بين حشود يمينية ويسارية في وسط مدينة بورتلاند حيث وقعت سلسلة من المظاهرات في الشوارع العام الماضي بعد قتل شرطي المواطن الأسود جورج فلويد في مينيابوليس في 25 مايو 2020.