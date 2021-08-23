.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أميركا.. احتجاجات في بورتلاند تشهد اشتباكات وإطلاق نار

  • الخط
من الأحداث في بورتلاند

أميركا.. احتجاجات في بورتلاند تشهد اشتباكات وإطلاق نار

الاحتجاجات نظمتها جماعات يمينية ويسارية متطرفة متناحرة في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية وتحولت إلى أعمال عنف

بورتلاند (أوريغون) - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تحولت احتجاجات نظمتها جماعات يمينية ويسارية متطرفة متناحرة في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية إلى أعمال عنف، الأحد، بعد اندلاع اشتباكات بين الطرفين وتم اعتقال شخص واحد على الأقل لإطلاقه نارا على المتظاهرين.

ولم يصب أحد بأذى في تبادل لإطلاق النار. وبحلول صباح الاثنين، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في العديد من المناوشات الأخرى بين الطرين المتناحرين.

من الأحداث في بورتلاند
  • من الأحداث في بورتلاند
  • من الأحداث في بورتلاند
2 صور
من الأحداث في بورتلاند
من الأحداث في بورتلاند
من الأحداث في بورتلاند
من الأحداث في بورتلاند

وكان قائد الشرطة تشاك لوفيل قد قال في بيان، الجمعة، إن رجال الشرطة لن يتدخلوا بالضرورة لفض الاشتباكات بين الطرفين.

بيتكوين تخترق 50 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف مايو أسواق المال بيتكوين بيتكوين تخترق 50 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف مايو

لكنه أضاف أنه "ليس معني عدم اعتقال أحد في موقع الأحداث عندما تكون التوترات عالية أنه لن يتم توجيه اتهامات لأحد بارتكاب جرائم".

وأصبحت بورتلاند نقطة جذب للاشتباكات بين المتطرفين السياسيين منذ العام الماضي.

وجاءت الاحتجاجات التي وقعت يوم الأحد في ذكرى وقوع اشتباك عنيف بين حشود يمينية ويسارية في وسط مدينة بورتلاند حيث وقعت سلسلة من المظاهرات في الشوارع العام الماضي بعد قتل شرطي المواطن الأسود جورج فلويد في مينيابوليس في 25 مايو 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ
أحمد حلمي ينشر فيديو لمنى زكي دون موافقتها.. ويسرب تسجيلاتها أحمد حلمي ينشر فيديو لمنى زكي دون موافقتها.. ويسرب تسجيلاتها
الأكثر قراءة
انتشار زواج انتشار زواج "البارت تايم" بمصر.. والإفتاء تحذر: محرم وباطل!
مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات
جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث! جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!
بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق
طالبان: نتفاوض حول بنجشير لتجنب الحرب وإراقة الدماء طالبان: نتفاوض حول بنجشير لتجنب الحرب وإراقة الدماء
بنوك مصرية تحذر من سرقة الأرصدة.. انتبهوا لطريقة الاحتيال الخطرة بنوك مصرية تحذر من سرقة الأرصدة.. انتبهوا لطريقة الاحتيال الخطرة
قبل أن تذهب
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
اكتشف المزيد