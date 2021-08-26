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وزير دفاع أميركا: يجب محاسبة إيران على تهديداتها للمنطقة

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وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن

وزير دفاع أميركا: يجب محاسبة إيران على تهديداتها للمنطقة

دبي - العربية.نت

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شدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في وقت متأخر الأربعاء، على ضرورة محاسبة إيران على تهديداتها للمنطقة والمياه الدولية، معربا عن قلقه إزاء الخطوات النووية لطهران.

إلى هذا، أكد أوستن لرئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت في أول زيارة له لواشنطن منذ توليه المنصب، أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل لتكون قادرة على حماية نفسها.

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وأعرب عن قلقه إزاء "الخطوات النووية لطهران واستمرار عدوانها في المنطقة"، مضيفا أنه "يجب محاسبة إيران على أعمال العدوان في الشرق الأوسط والمياه الدولية".

خطط عملياتية ضد إيران

كان رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قد أكد في وقت سابق الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يسرع ما وصفها بـ"الخطط العملياتية" ضد إيران بسبب التقدم الذي تحرزه طهران في برنامجها النووي.

وقال كوخافي إن "التقدم في البرنامج النووي الإيراني دفع الجيش الإسرائيلي للإسراع بخططه العملياتية"، لافتاً إلى أن "ميزانية الدفاع التي اعتمدت مؤخراً مخصصة لذلك"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

نفتالي بينيت (أرشيفية من رويترز)
نفتالي بينيت (أرشيفية من رويترز)

الحد من نفوذ طهران

كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل بطرق مختلفة "للحد من نفوذ طهران في الشرق الأوسط"، واصفاً خطة العمل لإعادة إحياء البرنامج النووي الإيراني بـ"الخطيرة".

يشار إلى أن تصريحات كوخافي تأتي بينما يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت واشنطن لمناقشة ملف إيران مع مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

كما قال بينيت قبل مغادرته إلى واشنطن الثلاثاء إن الأولوية القصوى في محادثاته مع بايدن ستكون طهران، مضيفاً أن "هذا الأمر يأتي مع القفزة التي شهدناها في البرنامج النووي الإيراني في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية".

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