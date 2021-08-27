البيت الأبيض: لا يمكن إجلاء كل أفغاني يريد مغادرة البلاد

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الخميس إنه لا يمكن إجلاء كل أفغاني يريد مغادرة البلاد قبل انسحاب الجيش الأميركي منها في 31 أغسطس الحالي.

وأضافت أنه "لا يوجد موعد نهائي لأي التزام بإجلاء أي أميركي يريد الخروج من أفغانستان، حتى بعد الانسحاب العسكري".

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وأضافت أنه "لم يتغير شيء في موعد الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس" وأن الرئيس الأميركي جو بايدن "لم يفكر مطلقاً في تغيير موعد الانسحاب في 31 أغسطس".

كما اعتبرت ساكي أن "التنسيق مع حركة طالبان ضروري لمواصلة عمليات الإجلاء" من أفغانستان.

يأتي هذا بينما جدد بايدن الخميس التزامه إنجاز انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في 31 أغسطس على الرغم من الأصوات التي تطالبه، وبعضها من داخل حزبه، بالبقاء لما بعد هذه المهلة النهائية من أجل استكمال عمليات الإجلاء.

وقال بايدن إنه "خلال الأيام المقبلة، بين اليوم و31 أغسطس، هناك متّسع من الوقت لإجلاء المواطنين الأميركيين وطالبي اللجوء الأفغان الذين تمت الموافقة على طلباتهم".

وأضاف في خطاب ألقاه في البيت الأبيض وخصصه للحديث عن الهجوم الانتحاري الذي وقع قرب مطار كابل الخميس وأسفر عن جنود أميركيين عشرات المدنيين الأفغان إنه "نظراً إلى أنه من الممكن جداً أن يقع هجوم جديد فقد خلص الجيش إلى أنه هذا ما يتعين علينا فعله، وأعتقد أنهم (أي العسكريون) على حق".

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين في هجوم كابل إلى 13، بالإضافة لـ18 جريحاً.