.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البيت الأبيض: لا يمكن إجلاء كل أفغاني يريد مغادرة البلاد

  • الخط
A US Air Force security forces raven, assigned to the 816th Expeditionary Airlift Squadron, maintains security aboard a U.S. Air Force C-17 Globemaster III aircraft in support of the Afghanistan evacuation at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, August 24, 2021. (Reuters)
من عمليات الإجلاء من كابل
أفغانستان وطالبان

البيت الأبيض: لا يمكن إجلاء كل أفغاني يريد مغادرة البلاد

بايدن يؤكد التزامه بإنجاز الانسحاب من كابل في 31 أغسطس.. والبيت الأبيض يعتبر أن "التنسيق مع طالبان ضروري لمواصلة عمليات الإجلاء"

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الخميس إنه لا يمكن إجلاء كل أفغاني يريد مغادرة البلاد قبل انسحاب الجيش الأميركي منها في 31 أغسطس الحالي.

وأضافت أنه "لا يوجد موعد نهائي لأي التزام بإجلاء أي أميركي يريد الخروج من أفغانستان، حتى بعد الانسحاب العسكري".

وأضافت أنه "لم يتغير شيء في موعد الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس" وأن الرئيس الأميركي جو بايدن "لم يفكر مطلقاً في تغيير موعد الانسحاب في 31 أغسطس".

من عمليات الإجلاء من كابل
من عمليات الإجلاء من كابل

كما اعتبرت ساكي أن "التنسيق مع حركة طالبان ضروري لمواصلة عمليات الإجلاء" من أفغانستان.

يأتي هذا بينما جدد بايدن الخميس التزامه إنجاز انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في 31 أغسطس على الرغم من الأصوات التي تطالبه، وبعضها من داخل حزبه، بالبقاء لما بعد هذه المهلة النهائية من أجل استكمال عمليات الإجلاء.

وقال بايدن إنه "خلال الأيام المقبلة، بين اليوم و31 أغسطس، هناك متّسع من الوقت لإجلاء المواطنين الأميركيين وطالبي اللجوء الأفغان الذين تمت الموافقة على طلباتهم".

جنود اميركيون في مطار كابل
جنود اميركيون في مطار كابل
البنتاغون: داعش نفذ تفجير كابل.. ونتوقع هجمات إضافية العرب والعالم أفغانستان وطالبان البنتاغون: داعش نفذ تفجير كابل.. ونتوقع هجمات إضافية

وأضاف في خطاب ألقاه في البيت الأبيض وخصصه للحديث عن الهجوم الانتحاري الذي وقع قرب مطار كابل الخميس وأسفر عن جنود أميركيين عشرات المدنيين الأفغان إنه "نظراً إلى أنه من الممكن جداً أن يقع هجوم جديد فقد خلص الجيش إلى أنه هذا ما يتعين علينا فعله، وأعتقد أنهم (أي العسكريون) على حق".

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ارتفاع عدد قتلى الجنود الأميركيين في هجوم كابل إلى 13، بالإضافة لـ18 جريحاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نظام جديد للسفر بسرعة تتخطى 1000 كيلومتر في الساعة! نظام جديد للسفر بسرعة تتخطى 1000 كيلومتر في الساعة!
معلمة أنشأت نسخة روسية من معلمة أنشأت نسخة روسية من "أمازون" تصبح أغنى نساء روسيا
الأكثر قراءة
الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض الترفيه السعودية: مجسم للفنان عبدالحسين عبدالرضا بالرياض
بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع
شاهد.. الانفجار الثاني الذي استهدف مطار كابل شاهد.. الانفجار الثاني الذي استهدف مطار كابل
مشاهد مفجعة.. جثث وأشلاء بعد انفجار مطار كابل مشاهد مفجعة.. جثث وأشلاء بعد انفجار مطار كابل
في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير في حادثة خطيرة.. نمر ينقض على عارضة خلال جلسة تصوير
عرض مطار في تركيا للبيع بسبب تراكم الديون عرض مطار في تركيا للبيع بسبب تراكم الديون
قبل أن تذهب
بريطانيا تتعهد بمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد تفجيرات المطار
بريطانيا تتعهد بمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد تفجيرات المطار
اكتشف المزيد