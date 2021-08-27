100 ألف وفاة إضافية بسبب كورونا ستشهدها أميركا حتى ديسمبر

من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة ما يقرب من 100 ألف حالة وفاة إضافية بسبب كورونا بحلول الأول من ديسمبر المقبل.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" هذه المعلومة يأتي "من نتاج نموذج التنبؤ الأكثر مراقبة في الولايات المتحدة".

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لكن خبراء الصحة يقولون إنه يمكن خفض عدد الوفيات إلى النصف إذا ارتدى كل شخص تقريباً كمامة في الأماكن العامة.

وقد تؤدي بعض التغييرات السلوكية بالفعل إلى تسوية المنحنى في أماكن قليلة في الجنوب الأميركي، حيث تفشى فيروس كورونا هذا الصيف.

ويُظهر تحليل لـ"أسوشيتد برس" أن معدل حالات الإصابة الجديدة يتباطأ في ميسيسيبي وفلوريدا ولويزيانا وأركنساس.

في سياق متصل، تشير توقعات "جامعة واشنطن" إلى أن الوفيات سترتفع إلى ما يقرب من 1400 يومياً بحلول منتصف سبتمبر، ثم تنخفض ببطء.

ويبلغ متوسط الوفيات حالياً 1100 حالة وفاة يومياً في الولايات المتحدة، وهو نفس المعدلات المسجلة في منتصف مارس.

وتشير التقديرات إلى أن 98 ألف أميركي إضافي سيموتون بحلول بداية شهر ديسمبر، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة حوالي 730 ألف شخص.