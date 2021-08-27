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100 ألف وفاة إضافية بسبب كورونا ستشهدها أميركا حتى ديسمبر

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HOUSTON, TX - DECEMBER 11: (EDITORIAL USE ONLY) Medical staff member Gabriel Cervera Rodoriguez stands and takes a moment by a deceased patient wrapped in a body bag in the COVID-19 intensive care unit (ICU) at the United Memorial Medical Center on December 11, 2020 in Houston, Texas. According to reports, Texas has reached over 1,400,000 cases, including over 23,950 deaths. Go Nakamura/Getty Images/AFP
ممرض يقف أمام جثة رجل توفي بسبب كورونا في أحد مستشفيات هيوستن
فيروس كورونا

100 ألف وفاة إضافية بسبب كورونا ستشهدها أميركا حتى ديسمبر

خبراء الصحة يقولون إنه يمكن خفض عدد الوفيات إلى النصف إذا ارتدى كل شخص تقريباً كمامة في الأماكن العامة

نيويورك – أسوشيتد برس

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من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة ما يقرب من 100 ألف حالة وفاة إضافية بسبب كورونا بحلول الأول من ديسمبر المقبل.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" هذه المعلومة يأتي "من نتاج نموذج التنبؤ الأكثر مراقبة في الولايات المتحدة".

لكن خبراء الصحة يقولون إنه يمكن خفض عدد الوفيات إلى النصف إذا ارتدى كل شخص تقريباً كمامة في الأماكن العامة.

سكان في نيويورك يرتدون الكمامات في الهواء الطلق
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وقد تؤدي بعض التغييرات السلوكية بالفعل إلى تسوية المنحنى في أماكن قليلة في الجنوب الأميركي، حيث تفشى فيروس كورونا هذا الصيف.

ويُظهر تحليل لـ"أسوشيتد برس" أن معدل حالات الإصابة الجديدة يتباطأ في ميسيسيبي وفلوريدا ولويزيانا وأركنساس.

في سياق متصل، تشير توقعات "جامعة واشنطن" إلى أن الوفيات سترتفع إلى ما يقرب من 1400 يومياً بحلول منتصف سبتمبر، ثم تنخفض ببطء.

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ويبلغ متوسط الوفيات حالياً 1100 حالة وفاة يومياً في الولايات المتحدة، وهو نفس المعدلات المسجلة في منتصف مارس.

وتشير التقديرات إلى أن 98 ألف أميركي إضافي سيموتون بحلول بداية شهر ديسمبر، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة حوالي 730 ألف شخص.

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