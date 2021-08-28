الأولى منذ تولي بايدن.. مباحثات بين البنتاغون والجيش الصيني

قال مسؤول أميركي لـ"رويترز"، يوم الجمعة، إن مسؤولاً كبيراً بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أجرى محادثات مع الجيش الصيني، وذلك للمرة الأولى منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير، مشيراً إلى أنها تركزت على إدارة المخاطر بين البلدين.

وتضع الولايات المتحدة مواجهة الصين في قلب سياستها للأمن القومي منذ سنوات، ووصفت إدارة بايدن المنافسة مع الصين بأنها "أكبر اختبار جيوسياسي" في القرن الحالي.

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وذكر المسؤول الأميركي أن مايكل تشيس، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين، تحدث الأسبوع الماضي مع الميجر جنرال الصيني هوانغ شوبنغ نائب مدير مكتب الجيش الصيني للتعاون العسكري الدولي.

وأضاف المسؤول أن تشيس ركز على "إدارة الأزمات والمخاطر".