برفقه زوجته.. بايدن يستقبل جثامين العسكريين القتلى في كابل

أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس جو بايدن توجه إلى قاعدة دوفر العسكرية في ولاية ديلاوير، لاستقبال جثامين العسكريين الأميركيين الـ13 الذين قتلوا في هجوم انتحاري الخميس في كابل.

ويلتقي الرئيس الأميركي وزوجته جيل بايدن أيضاً عائلات الجنود الضحايا في قاعدة دوفر.

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هذا وتزامن إعلان البيت الأبيض مع دوي انفجار جديد هز العاصمة الأفغانية، اليوم، بحسب مراسلي فرانس برس.

هجوم محتمل

وكان بايدن حذر السبت من هجوم "محتمل جدا" بعد هجوم الخميس قرب مطار كابل والذي تبناه تنظيم داعش وخلف أكثر من 100 قتيل بينهم الجنود الأميركيون الثلاثة عشر.

وردا على ذلك، شنت واشنطن ضربة بواسطة طائرة من دون طيار في أفغانستان أسفرت عن مقتل عنصرين في التنظيم المتطرف وإصابة ثالث، محذرة من أن هذه الضربة لن تكون "الأخيرة".

بدوره، نشر البنتاغون هويات الجنود الـ13 الذين قضوا في اعتداء الخميس، وخمسة من هؤلاء كانوا في عامهم العشرين.

واعتبر بايدن أن "شجاعتهم جعلت أكثر من 117 ألف شخص كانوا معرضين للخطر أن يصبحوا بأمان" عبر مغادرة أفغانستان منذ نهاية يوليو الماضي وحتى اليوم.