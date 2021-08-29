"الجندية الحنونة".. هذه آخر كلماتها ورسالة مؤثرة من صديقتها

انتشرت صور جندية أميركية وهي تحمل طفلاً أفغانياً خلال عملية الإجلاء الضخمة التي قادتها الولايات المتحدة، وأعلن لاحقاً عن وفاتها أمس السبت في تفجير مطار كابل الذي نفذه داعش الخميس، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعى عدد كبير من زملائها، الشابة الأميركية Nicole Gee، التي تبلغ 23 عاماً، والتي قد قالت قبل أسبوع من وفاتها إنها "تعشق عملها"، وذلك في منشور على صفحتها في "إنستغرام".

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كما أن آخر صورة نشرتها نيكول الأحد كانت تظهرها وهي تراقب طابوراً طويلاً من الأفغان الذين يتم إجلاؤهم.

من جانبه، نشرت رفيقتها المقربة رسالة مطولة، عبر حسابها في "فيسبوك" تنعى فيها بكلمات مؤثرة أعز صديقاتها، وتستعيد ذكرياتهما سوياً.

وقالت Mallory Harrison وهي تتحدث عن نيكول "صديقتي المفضلة، وأختي إلى الأبد.. نصفي الآخر... كنا معا، عريفين معا، ثم رقباء معا.. أقمنا معاً لأكثر من 3 سنوات حتى الآن.. لا يمكنني وصف الشعور الذي ينتابني عندما أجبر نفسي على العودة إلى الواقع والتفكير في كيف لن أراها مرة أخرى.. كيف التقطت أنفاسها الأخيرة وهي تفعل ما تحب لتقتل في تفجير إرهابي".

كما أشارت إلى أن سيارة نيكول تقف عند منزلها وقد استعملتها لما تعطلت مركبتها الخاصة، وتابعت "سيارتها ما زالت موجودة ولكن نيكول ذهبت للأبد".

وقالت "أشعر بالراحة أنها غادرت الحياة وهي تحب ما تعمل، هي كانت من مشاة البحرية وكانت تحب الناس وكانت النور في نهاية النفق المظلم".

يذكر أن نيكول من ولاية كاليفورنيا الأميركية. ومتزوجة من شاب أميركي يعمل أيضاً في المارينز. وأوكلت لها مهمة مساعدة النساء والفتيات في مطار كابل خلال عملية الإجلاء.



الجندية الأميركية نيكول جي مع صديقتها المقربة مالوري هاريسون

والسبت أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أسماء الجنود الـ13 القتلى ليتبيّن أن بينهم الجندية نيكول جي البالغة من العمر 23 عاماً والعنصر في قوات المارينز الأميركية، متوعدة بشن مزيد من الهجمات ضد داعش في أفغانستان رداً على التفجير الدامي.

وتقول الإحصائيات إن عدد القتلى في الهجوم الإرهابي على مطار كابل بلغ 170، وإلى الآن لم يتم تحديد هوية 132 منهم. ومن بين القتلى ثلاثة أطفال، كما سقط عشرات الجرحى بين الأطفال.