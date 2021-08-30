البنتاغون: تهديد مطار كابل مازال حقيقياً ومحدداً

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الاثنين، أن تهديد مطار كابل مازال حقيقياً ومحدداً، مؤكدة استعدادها لمواجهة كافة التهديدات في أفغانستان، مشيرة إلى أن لدى قواتها هناك تعليمات بالرد على أي تهديد.

وأضاف البنتاغون في الإحاطة اليومية بشأن أفغانستان، أن التهديدات متعددة في أفغانستان، مشيراً إلى أن الرد سيكون قوياً وفورياً.

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إلى ذلك أوضح أن عمليات الإجلاء لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على مطار كابل، لافتاً إلى أنه تم إجلاء 122 ألف شخص من أفغانستان.

جهود الإغاثة مستمرة

وتابع أن الوزارة تبحث في التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين بالغارة الأميركية في كابل، مبيناً أن جهود دعم الإغاثة ستستمر.

وكان مسؤول أميركي أكد في وقت سابق أن الدفاعات الأميركية المضادة للصواريخ اعترضت ما يصل إلى خمسة صواريخ أُطلقت على المطار في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

كما أضاف المسؤول، الذي تحدث لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع أي ضحايا أميركيين في هذا الهجوم الصاروخي الأحدث.

العد التنازلي

يشار إلى أن الولايات المتحدة تسابق الوقت خلال هذه الساعات الأخيرة من أجل في استكمال انسحابها قبيل موعد 31 أغسطس، الذي وضعته بشكل نهائي لاختتام 20 سنة من التواجد في أفغانستان.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، نبه أمس الأحد من أن هذه الساعات الأخيرة تعتبر الأخطر في مهمة القوات الأميركية على الأراضي الأفغانية، وسط تصاعد خطر التهديدات الأمنية وتنامي احتمال تنفيذ داعش بولاية خاراسان هجمات جديدة، بعد الهجوم الدامي الذي أودى بحياة أكثر من 170 أفغانيا و13 جنديا أميركيا يوم الخميس الماضي، بمحيط المطار أيضا.