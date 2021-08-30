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البيت الأبيض: إجلاء 6 آلاف أميركي من أفغانستان حتى الآن

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جنود أميركيون في مطار كابل (فرانس برس)
جنود أميركيون في مطار كابل (فرانس برس)

البيت الأبيض: إجلاء 6 آلاف أميركي من أفغانستان حتى الآن

دبي - العربية.نت

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أجلت نحو 6000 أميركي من أفغانستان حتى الآن.

إلى هذا، أوضحت أن إدارة بايدن لا تزال تحاول تحديد عدد الأميركيين، الذين بقوا في البلاد ويريدون المغادرة قبل أن يحل الموعد النهائي لسحب القوات الأميركية غدا الثلاثاء.

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وأضافت أنها تعتقد أن العدد صغير.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الاثنين، أن تهديد مطار كابل مازال حقيقياً ومحدداً، مؤكدة استعدادها لمواجهة كافة التهديدات في أفغانستان، مشيرة إلى أن لدى قواتها هناك تعليمات بالرد على أي تهديد.

وأضاف البنتاغون في الإحاطة اليومية بشأن أفغانستان أن التهديدات متعددة في أفغانستان، مشيراً إلى أن الرد سيكون قوياً وفورياً.

كما أوضح أن عمليات الإجلاء لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على مطار كابل، لافتاً إلى أنه تم إجلاء 122 ألف شخص من أفغانستان.

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