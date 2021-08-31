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بعد إكمال الانسحاب.. واشنطن تعلق وجودها الدبلوماسي بأفغانستان

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أنتوني بلينكن (أرشيفية من فرانس برس)
أنتوني بلينكن (أرشيفية من فرانس برس)

بعد إكمال الانسحاب.. واشنطن تعلق وجودها الدبلوماسي بأفغانستان

بلينكن: مهمتنا العسكرية في أفغانستان انتهت وبدأ فصل جديد من علاقة واشنطن بكابل

دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين أنّ مهمة الولايات المتحدة العسكرية في أفغانستان انتهت، وبدأ فصل جديد من علاقة واشنطن بكابل، مؤكدا أن واشنطن علّقت وجودها الدبلوماسي في أفغانستان ونقلت عمليات سفارتها من كابل إلى العاصمة القطرية الدوحة، بسبب المناخ الأمني الضبابي والوضع السياسي.

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إلى هذا، قال بلينكن للصحافيين بعيد إعلان البنتاغون إنجاز انسحابه من أفغانستان إنّه "اعتباراً من اليوم، علّقنا وجودنا الدبلوماسي في كابل ونقلنا عملياتنا إلى الدوحة"، مشيراً إلى أنّه سيتمّ إخطار الكونغرس بهذا القرار.

وإذ شدّد الوزير على أنّ الولايات المتّحدة ستواصل مساعدة كلّ أميركي يرغب بمغادرة أفغانستان، لفت إلى أنّ عدداً ضئيلاً من رعايا بلاده، أي ما بين 100 و200 أميركي، لا يزالون في هذا البلد.

كما قال إنّ الولايات المتّحدة "ستعمل" مع حركة طالبان إذا "وفت بتعهّداتها". وتابع أنّ "كلّ خطوة سنتّخذها لن تستند إلى ما تقوله حكومة طالبان وإنمّا إلى ما تفعله للوفاء بتعهّداتها"، مشدّداً على أنّ ما تطلبه الحركة من المجتمع الدولي من اعتراف ودعم يجب أن "تكتسبه" عن جدارة واستحقاق.

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