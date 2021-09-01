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تكساس تتبنى قانونا جدليا حول قواعد التصويت بالانتخابات

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Texas Governor Greg Abbott speaks at the annual National Rifle Association (NRA) convention in Dallas, Texas, U.S., May 4, 2018. (File photo: Reuters)
حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
الانتخابات الأميركية

تكساس تتبنى قانونا جدليا حول قواعد التصويت بالانتخابات

القانون يهدف رسميا إلى جعل الانتخابات أكثر أمانا استنادا إلى معلومات لم يتم إثباتها حول عمليات تزوير واسعة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020

هيوستن (الولايات المتحدة) - فرانس برس

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أقر برلمان ولاية تكساس الأميركية الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الثلاثاء، قانون انتخابات مثيرا للجدل اعتبر أنه يحد من حق الأقليات في التصويت.

وهذا القانون الذي يهدف رسميا إلى جعل الانتخابات أكثر أمانا استنادا إلى معلومات لم يتم إثباتها حول عمليات تزوير واسعة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، يمنع خصوصا التصويت بالسيارات، ويفرض قيودا عدة على مواعيد التصويت والتصويت عبر البريد.

ويرى معارضو النص أن هذه القيود تستهدف بشكل أساسي بنودا تسهل تصويت الأقليات ولا سيما السود الذين يميلون إلى تأييد الديمقراطيين بشكل عام.

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وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت في بيان الثلاثاء إنه سيوقع القانون.

ومنذ يناير، أقرت 18 ولاية على الأقل ثلاثين قانونا انتخابيا يفرض قيودا بينما هناك عشرات أخرى تجري دراستها، حسب مركز "برينان سنتر فور جاستس" البحثي.

تسارعت هذه العملية في الولايات الجمهورية وسط اتهامات لم تثبت صحتها بتزوير انتخابي واسع أطلقها دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.

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وغادر نحو 50 عضوا ديموقراطيا في برلمان تكساس من الولاية في منتصف يوليو لمنع مجلس النواب من تحقيق النصاب القانوني لطرح القانون للتصويت.

لكن حاكم الولاية دعا إلى جلستين خاصتين على التوالي وعاد الديمقراطيون تدريجا ما سمح بتحقيق النصاب في 19 أغسطس.

وبذلك تمت مناقشة القانون واعتماده الثلاثاء.

وقال المرشح الديموقراطي السابق للانتخابات الرئاسية بيتو أورورك في تغريدة الثلاثاء "الآن ليس وقت الاستسلام. حان الوقت الآن لإقرار قانون فدرالي حول حق التصويت"، في إشارة إلى نص أقره مجلس النواب الفدرالي لكن قد يعرقل الجمهوريون تبنيه في مجلس الشيوخ.

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