سقوط طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو

قال أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأميركية، الأربعاء، إن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قبل أن تسقط لاحقا في البحر لتشرع السلطات في عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييغو.

Search and rescue operations are ongoing with multiple Coast Guard and Navy air and surface assets. More information will be posted as it becomes available. (2/2) — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) September 1, 2021

وأضاف الأسطول على "تويتر": "طائرة هليكوبتر "إم.إتش-60-إس" أقلعت من على متن أبراهام لينكولن "سي.في.إن 72" وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس".

مادة اعلانية

ومضى يقول: "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية".