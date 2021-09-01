.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سقوط طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو

  • الخط
US Navy sailors connect pogo sticks, used to transport cargo, to an MH-60S Sea Hawk helicopter from the “Nightdippers” of Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 5 on the flight deck of the Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) during a replenishment-at-sea, in Arabian Sea, June 7, 2019. (File photo: Reuters)
مروحية على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن

سقوط طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو

أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قبل أن تسقط لاحقا في البحر لتشرع السلطات في عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييغو

العربية.نت، رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأميركية، الأربعاء، إن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قبل أن تسقط لاحقا في البحر لتشرع السلطات في عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييغو.

وأضاف الأسطول على "تويتر": "طائرة هليكوبتر "إم.إتش-60-إس" أقلعت من على متن أبراهام لينكولن "سي.في.إن 72" وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس".

ومضى يقول: "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية".

حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن
  • حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن
  • حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن
2 صور
حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن
حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن
حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن
حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"مقاوم للقاحات".. متحور جديد لكورونا يثير قلق الصحة العالمية
بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟ بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟
الأكثر قراءة
احذفها فورا من هاتفك.. احذفها فورا من هاتفك.. "غوغل" تحظر 8 تطبيقات خطيرة
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل
أبل تعترف بعيب في آيفون 12.. والإصلاح المجاني أبل تعترف بعيب في آيفون 12.. والإصلاح المجاني
بعد تحريره من خاطفيه.. السيسي يرسل هدية لطفل المحلة المختطف بعد تحريره من خاطفيه.. السيسي يرسل هدية لطفل المحلة المختطف
الجيش الأميركي ينفي أن يكون عناصره قد تركوا كلاباً في كابل الجيش الأميركي ينفي أن يكون عناصره قد تركوا كلاباً في كابل
قبل أن تذهب
بعد تبرئة إيران للمذنبين.. عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب بـ"محكمة دولية"
بعد تبرئة إيران للمذنبين.. عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب بـ"محكمة دولية"
اكتشف المزيد