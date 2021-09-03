مصرع 25 شخصا على الأقل بإعصار إيدا في نيويورك

لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم في منطقة نيويورك جراء الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة الناتجة عن مخلفات إعصار أيدا، بحسب ما أفاد مسؤولون الخميس.

وقالت شرطة نيويورك إن 12 شخصا قتلوا في مدينة نيويورك، بينهم 11 كانوا محاصرين داخل أقبية منازلهم.

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ووفقا لمسؤولين فإن عشرة منهم قضوا في نيوجيرسي، وثلاثة آخرون في مناطق قريبة من فيلادلفيا وبنسلفانيا.

إلى هذا، أعلن حاكما ولايتي نيويورك ونيوجيرسي حالة الطوارئ، ووصفها عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، بأنها "حدث مناخي تاريخي".

وسقط ما لا يقل عن 8 سنتيمترات من الأمطار، خلال ساعة واحدة فقط، في حديقة نيويورك المركزية.

وتم إغلاق جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبًا، وتم حظر المركبات غير المخصصة للطوارئ من الطرق، فضلا عن تعليق العديد من الرحلات الجوية والقطارات المغادرة من نيويورك ونيوجيرسي.

ارتفاع الحرارة يسقط الأمطار بغزارة

تسهم العديد من العوامل في حدوث الفيضانات، ولكن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي الناجم عن تغير المناخ يجعل هطول الأمطار الغزيرة أكثر احتمالا.

وارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.2 درجة مئوية، منذ بدء عصر الثورة الصناعية، وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تقم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات الضارة.

كانت بقايا الإعصار أيدا تتجه شمالًا عبر شرق البلاد، بعد أن ضرب ولاية لويزيانا كإعصار من الفئة الرابعة يوم الأحد الماضي.

ولا تزال مئات الآلاف من المنازل في لويزيانا بدون كهرباء، كما تخضع مدينة نيو أورلينز لحظر تجول ليلي.