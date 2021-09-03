وزير دفاع أميركا إلى الخليج الأسبوع المقبل

أعلن المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، جون كيربي، أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، سيبدأ رحلة إلى منطقة الخليج الأسبوع المقبل.

وقال كيربي، الجمعة: "خلال رحلته، سيجتمع وزير الدفاع لويد أوستن مع شركاء إقليميين ويشكرهم على تعاونهم مع الولايات المتحدة، حيث قمنا بإجلاء الأميركيين والأفغان والمواطنين من دول أخرى من أفغانستان".

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كما أضاف أن الوزير "سيعيد تأكيد علاقاتنا الدفاعية القوية في المنطقة".

الأكبر في التاريخ الأميركي

يذكر أن لويد أوستن كان أكد الأربعاء أن عملية الإجلاء للرعايا والقوات من أفغانستان كانت الأكبر في التاريخ الأميركي، حيث تم إجلاء نحو 130 ألف شخص.

وقال إن القوات الأميركية لم تتوانَ عن مهمة الإجلاء من كابل، مضيفاً أنه "في يوم الهجوم على المطار لم تتوانَ قواتنا وحلفاؤنا من إكمال عملهم ونقل المئات خارج أفغانستان".

إلى ذلك أشاد بالدور الذي لعبته دول الخليج في "الإجلاء الكبير"، لافتاً: "سأسافر إلى منطقة الخليج الأسبوع المقبل لتقديم شكري لمن ساعدونا في عمليات الإجلاء".