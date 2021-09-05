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الجنرال ميلي يتوقع حربا أهلية وعودة الإرهاب.. ويشكك في قدرة طالبان

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الجنرال مارك أ. ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة (فرانس برس)
الجنرال مارك ميلي

الجنرال ميلي يتوقع حربا أهلية وعودة الإرهاب.. ويشكك في قدرة طالبان

"هناك فحصا أمنيًا يجري لـ17 ألفا من الأفغان الذين تم إجلاؤهم من البلاد قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة"

واشنطن - بندر الدوشي

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في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" Fox News في رامشتاين بألمانيا، السبت، توقع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي انزلاق أفغانستان إلى أتون الحرب الأهلية، مبديًا شكوكه في قدرة طالبان على إدارة البلاد ومتوقعا عودة الحركات الإرهابية في غضون أشهر.

وحول استقبال اللاجئين قال ميلي: "إن هناك فحصا أمنيًا يجري لـ17 ألفا من الأفغان الذين تم إجلاؤهم من البلاد قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة".

وأوضح قائلا: "ما يفعلونه عندما يأتي الناس، يسجلون أسمائهم ثم يقومون بالقياسات الحيوية، ويقومون بعمل بصمات الأصابع ويأخذون صورة كاملة للوجه"، مشيرًا إلى مشاركة عدة جهات أمنية في هذه الإجراءات منها وزارة الأمن الداخلي ومسؤولين في مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الخارجية والجمارك وحماية الحدود.

عناصر من طالبان
عناصر من طالبان

وسافر ميلي إلى ألمانيا ليشكر القوات الأميركية والتي سارعت إلى إقامة مدينة من الخيام الضخمة على مدرج أكبر قاعدة جوية أميركية ومركز النقل في أوروبا. وقال في تصريحاته إنه "مرتاح للغاية" للإجراءات التي يتم اتخاذها للموافقة على دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

وسُئل الجنرال الأميركي عما إذا كانت الولايات المتحدة أكثر أمانا بعد الانسحاب الكامل من أفغانستان، ليرد قائلا: إن الوقت ما زال مبكرا جدا لمعرفة ذلك.

وتابع ميلي: "تقديري العسكري أن الظروف من المرجح أن تتطور إلى حرب أهلية، و لا أعرف ما إذا كانت طالبان ستكون قادرة على توطيد سلطتها وإقامة الحكم".

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وحذر بالقول: "أعتقد أن هناك على الأقل احتمالًا كبيرا لحدوث حرب أهلية أوسع، وهذا بدوره سيؤدي إلى ظروف قد تؤدي في الواقع إلى إعادة تنظيم القاعدة أو نمو داعش أو غيره من الجماعات الإرهابية".

وأضاف: "يمكنك أن ترى عودة ظهور الإرهاب من تلك المنطقة في غضون 12 ، 24 ، 36 شهرا. وسنراقب ذلك".

وأوضح قائلا: "سيتعين علينا إعادة إنشاء بعض شبكات الاستخبارات البشرية وما إلى ذلك وبعد ذلك سيتعين علينا الاستمرار في شن عمليات هجومية إذا كان هناك تهديد للولايات المتحدة".

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