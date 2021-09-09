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أميركا.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار إيدا بلويزيانا إلى 26 قتيلا

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أميركا.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار إيدا بلويزيانا إلى 26 قتيلا

أنباء قاتمة وسط مؤشرات على عودة المدينة إلى طبيعتها مع استعادة الكهرباء بالكامل تقريبًا ورفع حظر التجول الليلي

هوما، لويزيانا _ أسوشييتد برس

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ارتفع عدد القتلى في ولاية لويزيانا الأميركية من إعصار إيدا إلى 26 يوم الأربعاء، بعد أن أعلن مسؤولو الصحة عن 11 حالة وفاة إضافية في مدينة نيو أورلينز، معظمهم من كبار السن لقوا حتفهم بسبب الحرارة المرتفعة. كان هذا الإعلان بمثابة أنباء قاتمة وسط مؤشرات على عودة المدينة إلى طبيعتها مع استعادة الكهرباء بالكامل تقريبًا ورفع حظر التجول الليلي.

بينما كانت نيو أورلينز تتعافى بشكل عام من العاصفة، ظل مئات الآلاف من الأشخاص خارج المدينة دون كهرباء، ولا تزال بعض المناطق الأكثر تضرراً بلا امدادات مياه. في جنوب شرق لويزيانا، لم يتمكن 250 ألف طالب من العودة إلى الفصول الدراسية بعد 10 أيام من ضرب آيدا للشاطئ مع رياح بسرعة 150 ميل في الساعة (240 كم / ساعة).

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قالت إدارة الصحة في لويزيانا في بيان إن أحدث حالات الوفاة المنسوبة إلى إيدا حدثت بين 30 أغسطس ويوم الاثنين، لكن الطبيب الشرعي لأبرشية أورليانز أكد أنها مرتبطة بالعاصفة. وتابعت إدارة الصحة في لويزيانا أن تسعة من الوفيات في نيو أورلينز - لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 64 و79 - جاءت من "الحرارة المفرطة أثناء انقطاع التيار الكهربائي المطول"، بينما كان الاثنان الآخران بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون.

تُرك أكثر من مليون شخص بدون كهرباء، بما في ذلك مدينة نيو أورلينز بأكملها، عندما ضرب آيدا المنطقة يوم 29 أغسطس. وقالت أكبر شركة كهرباء في الولاية، "إنتيرغي"، إنها تتوقع عودة الكهرباء في المدينة بنسبة 90 بالمائة بحلول مساء الأربعاء.

في هذه الأثناء، رفعت إدارة شرطة نيو أورليانز، والعمدة لاتويا كانتريل حظر التجول المفروض بعد يومين من بدء الإعصار من الساعة 8 مساءً حتى السادسة صباحًا.

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