بايدن يطير إلى كاليفورنيا لدعم حاكم الولاية في انتخابات سحب الثقة 

سيسافر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى كاليفورنيا يوم الاثنين للقيام بحملة انتخابية نيابة عن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم الديمقراطي قبل يوم واحد من انتخابات سحب الثقة في الولاية، وفقا لبيان البيت الأبيض.

وسينضم إلى التجمع الانتخابي في لونج بيتش بولاية كاليفورنيا قبيل الانتخابات في 11 سبتمبر، وستتضمن الرحلة يوم الاثنين أيضًا توقفًا في بويز ولاية أيداهو، لزيارة المركز الوطني المشترك بين الوكالات لإطفاء الحرائق، وساكرامنتو في كاليفورنيا لمسح أضرار حرائق الغابات ودنفر في كولورادو.

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وصرح السكرتير الصحافي للبيت الأبيض جين بساكي للصحافيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن بايدن سيسافر إلى كاليفورنيا "مطلع الأسبوع المقبل".

ويوم الخميس، قالت إن الرئيس سيتحدث عن الآثار الاقتصادية للطقس القاسي ويدفع للاستثمارات لمكافحة تغير المناخ في خطته لإعادة البناء بشكل أفضل.

وقالت بساكي للصحافيين: "سوف يسلط الرئيس الضوء على كيف أصبح موسم حرائق الغابات الآن حدثًا على مدار العام بسبب تغير المناخ، وأنه لا يوجد أحد محصن ضد تغير المناخ، وكيف تأثر واحد من كل ثلاثة أميركيين بظواهر الطقس القاسية في الأشهر الأخيرة".

وتأتي زيارة الرئيس في أعقاب حملة دعم قامت بها نائبة الرئيس هاريس لدعم حاكم كاليفورنيا يوم الأربعاء، حيث تحدثت في حدث أقيم في سان لياندرو بكاليفورنيا.

ووصفت انتخابات سحب الثقة بأنها "لعبة سياسية"، وأشادت بقيادة نيوسوم خلال جائحة COVID-19 ودعمه للعمال والنساء وحقوق التصويت.

كما قدم الرئيس السابق أوباما دعمه لنيوزوم هذا الأسبوع، وقال في إعلان يخبر فيه الناخبين في كاليفورنيا إن أمامهم "خيارًا كبيرًا" في الانتخابات، بينما دافع أيضًا عن أداء نيوسوم الوظيفي الوبائي.

وسيكون مقدم البرامج الإذاعية المحافظ لاري إلدر هو الزعيم بين عشرات المرشحين الذين يسعون لاستبدال نيوسوم. ومع ذلك أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن غالبية سكان كاليفورنيا يريدون بقاء الحاكم في منصبه.

ويسافر بايدن يوم السبت إلى ثلاثة مواقع تذكارية لإحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، وسيقضي بقية عطلة نهاية الأسبوع في منزله في ويلمنجتون.